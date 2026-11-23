Một công ty đấu giá vừa thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là phương tiện các loại, trong đó có 34.256 xe máy cùng hàng nghìn phương tiện, thiết bị khác. Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM.

Lô tài sản được bán đấu giá theo hình thức trọn lô, với giá khởi điểm hơn 20,5 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), các loại thuế, phí và chi phí giao nhận, bốc xếp, vận chuyển.

Theo danh mục, lô tài sản gồm 55 ô tô, 1 xe bốn bánh chở hàng, 372 mô tô ba bánh, 1 xe ba bánh tự chế, 34.256 xe máy, 48 xe máy điện, 107 xe đạp điện, 581 xe đạp, 4 vỏ lãi, 4 máy lắp ngoài, 11 bình ắc quy và 11 dụng cụ kích điện. Toàn bộ tài sản đều đã qua sử dụng.

Với giá khởi điểm hơn 20,5 tỷ đồng, bình quân giá trị tính trên tổng số 34.256 xe máy vào khoảng hơn 570.000 đồng/xe. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước 4 tỷ đồng và 1 triệu đồng tiền mua hồ sơ.

Theo thông báo, phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến vào ngày 3/12, theo phương thức trả giá lên, bước giá 250 triệu đồng. Người có nhu cầu được xem trực tiếp tài sản trong giờ hành chính từ ngày 25 đến 27/11 tại các kho, bãi tạm giữ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hàng chục nghìn phương tiện được chất thành từng đống lớn tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30, xã Bình Hưng, TP.HCM. Nhiều xe máy nằm chồng lên nhau, tạo thành những dãy phương tiện kéo dài trong khu vực bãi.

Trong số hơn 34.000 xe máy được đưa ra đấu giá tại đây, nhiều phương tiện vẫn còn biển kiểm soát, số khung, số máy, mang các thương hiệu như Honda, Yamaha, SYM... Tuy nhiên, theo danh mục đấu giá, các xe đều được ghi nhận trong tình trạng hư hỏng và bán dưới dạng phế liệu.

Tại kho tạm giữ tang vật trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, một lô xe máy vi phạm hành chính khác cũng được đưa ra đấu giá trong đợt này.

Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tục tổ chức đấu giá các lô phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu với số lượng lớn. Cuối tháng 10, lô tài sản gồm 18.946 phương tiện, thiết bị các loại được đấu giá thành công sau khoảng 30 phút tổ chức trực tuyến. Giá trúng đấu giá đạt 12,413 tỷ đồng, cao hơn 300 triệu đồng so với giá khởi điểm. Trong đó có 18.565 xe máy, 131 mô tô ba bánh cùng nhiều phương tiện khác.

Cuối tháng 8, một công ty đấu giá cũng tổ chức đấu giá thành công 39.834 phương tiện, tang vật các loại, trong đó có 38.929 xe máy, với giá hơn 28,3 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với giá khởi điểm hơn 27,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20 và 21/8, hai lô tài sản khác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM với tổng cộng 36.339 phương tiện, chủ yếu là xe máy, cũng được đấu giá thành công. Lô thứ nhất gồm 8.566 phương tiện, trúng đấu giá 5,58 tỷ đồng; lô thứ hai gồm 28.526 phương tiện, giá trúng hơn 22,47 tỷ đồng. Cả hai lô đều có giá trúng cao hơn mức khởi điểm.

Các phương tiện trên đều là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân và bán dưới dạng phế liệu. Việc tổ chức đấu giá nhằm thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước, tránh để phương tiện tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu và đưa ra đấu giá thường mất nhiều thời gian. Trong thời gian lưu kho, phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng, khiến giá trị thực tế giảm mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí tài sản.