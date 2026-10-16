Cận cảnh 'núi' quần áo từ thiện bị vứt bỏ ở Hà Nội

Quần áo cũ chất cao như "núi" tại dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

"Núi" quần áo bị vứt bỏ ở Hà Nội. Theo đó, sau khi chọn lọc ra những quần áo có thể dùng được, một nhóm người đã đem đi từ thiện, số còn lại không sử dụng được thì bị bỏ tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ. Công an phường Từ Liêm đã làm việc với những người liên quan vụ việc.

Do tồn đọng lâu ngày, quần áo ngấm nước bị ẩm mốc, bốc mùi.

Mỗi ngày đều có không ít người dân đến đây, tìm nhặt quần áo còn sử dụng được để mang về làm giẻ lau hoặc bán cho các cơ sở thu mua. Hình ảnh được PV Báo Công an nhân dân ghi nhận vào trưa 16/10.

Theo quan sát của PV, số quần áo trên đều đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện để tái sử dụng thông thường.

Toàn bộ số quần áo sẽ được vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn để xử lý.

Theo dự kiến ban đầu, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn sẽ hoàn thành việc dọn dẹp, thu gom "núi quần áo" trên vào hôm nay (16/10). Tuy nhiên, với số lượng hiện còn lại, công việc này có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian để hoàn thành.