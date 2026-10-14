Cận cảnh nơi an nghỉ của 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sáng 14/10, sau hành trình khoảng 26km từ công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, cựu chiến binh và thân nhân các gia đình có công đã có mặt, chờ tiễn đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn, đưa hài cốt các liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Lễ an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau nghi thức thu lồng kính, thu Quốc kỳ, hài cốt các liệt sĩ được trang trọng hạ huyệt.

Dự lễ an táng có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP.HCM.

Sau nghi thức hạ huyệt, các đại biểu lần lượt dâng hương, đặt hoa, thả những nắm đất tiễn biệt các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nằm giữa không gian xanh yên bình tại phường Long Bình, Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Những hàng mộ ngay ngắn, những lối đi rợp bóng cây và không gian tĩnh lặng, nơi đây như nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những hy sinh to lớn để đất nước có được hòa bình, độc lập.

Sau hành trình tìm kiếm, quy tập, các liệt sĩ nay được trở về nơi an nghỉ trang nghiêm, trong vòng tay yêu thương, sự tri ân của đồng đội và nhân dân. Những nén hương thơm, nhành hoa trắng cùng những bước chân lặng lẽ của người đến viếng sẽ tiếp tục nối dài đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được khắc ghi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.

Mỹ Quỳnh