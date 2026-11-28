Nissan Roox Rock Creek 2027 vừa được ra mắt tại thị trường Nhật Bản, trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng xe van được thiết kế hướng đến những chuyến phiêu lưu nhẹ trên địa hình off-road. Thế hệ thứ ba của Nissan Roox được giới thiệu vào năm ngoái và dùng chung nền tảng khung gầm với Mitsubishi eK Space.

Xe sở hữu kích thước dài 3.395 mm đã được trang bị bộ body kit thiết kế riêng. Bộ body kit này bao gồm cản trước màu đen có kiểu dáng độc đáo, tích hợp tấm ốp bảo vệ gầm giả nhôm. Bên cạnh đó là đèn sương mù và các chi tiết trang trí màu bạc xung quanh 3 khe hút gió và lưới tản nhiệt có bề mặt nhám.

Nhìn từ bên hông, Nissan Roox Rock Creek có thêm ốp sườn và giá nóc màu đen cùng đề-can trang trí trên cửa tùy chọn. Bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 15 inch đi kèm lốp lớn hơn một chút với thông số 165/60R15 trên các phiên bản dẫn động 4 bánh. Ngoài ra, thân xe có thể sơn màu be Cinnamon Latte đặc biệt.

Bên trong xe, Nissan Roox Rock Creek sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu màu đỏ Lava Red trên ghế và vô lăng hai chấu. Đáng chú ý hơn, lớp bọc ghế và mặt sau của hàng ghế thứ hai đều có khả năng chống thấm nước, kết hợp với sàn khoang hành lý chống bám bẩn. Nhờ đó, người dùng không phải lo lắng việc xe đạp, giày dép hay các thiết bị ướt làm bẩn khoang nội thất.

Những trang bị tiện nghi khác của Nissan Roox Rock Creek gồm hệ thống sưởi điện và 6 móc treo hành lý. Tương tự Roox tiêu chuẩn, phiên bản Rock Creek cũng có cửa lùa chỉnh điện ở cả hai bên sườn, túi đựng đồ sau lưng ghế và một chiếc bàn nhỏ. Tuy nhiên, màn hình thông tin giải trí chỉ là trang bị tùy chọn trong khi gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS đầy đủ chỉ có trên bản ProPilot Edition.

Đáng tiếc, Nissan không cung cấp đệm ngủ Multi-Bed tùy chọn như trên X-Trail Rock Creek dành cho thị trường Nhật Bản. Dù vậy, khách hàng vẫn có thể lựa chọn gói Outdoor Package, bổ sung ốp bậc cửa bề mặt nhám cùng nhiều phụ kiện chứa đồ khác nhau như khay, lưới, thanh treo..., cho xe. Đèn làm việc và hộp chứa đồ bên dưới ghế hành khách cũng nằm trong gói trang bị này.

Trong khi đó, gói Rock Creek Basic bao gồm thảm trải sàn, vè che mưa ở cửa sổ cùng những chi tiết trang trí màu đỏ Lava Red trên vành la-zăng, khung biển số và móc chìa khóa. Cuối cùng là bộ đề-can Rock Creek Outfit Decal Set bổ sung các chi tiết trang trí ngoại thất màu đỏ Lava Red và nhãn dán trên nắp bình nhiên liệu.

Các tùy chọn hệ truyền động được giữ nguyên như trên Nissan Roox tiêu chuẩn. Đầu tiên là động cơ 3 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 659 cc, sản sinh công suất tối đa 51 mã lực. Trong khi đó, phiên bản tăng áp có công suất tối đa 63 mã lực. Cả hai đều chỉ đi kèm hộp số tự động vô cấp Xtronic CVT, truyền sức mạnh tới bánh trước (FWD) hoặc cả bốn bánh (4WD).

Bên cạnh phiên bản Rock Creek mới, Nissan cũng công bố những nâng cấp cho dòng Roox 2027. Những nâng cấp này chủ yếu tập trung vào việc giảm giá các phiên bản động cơ tăng áp và cải thiện trang bị tiêu chuẩn.

Nissan Roox 2027 tại thị trường Nhật Bản có giá từ 1.672.000 Yên (khoảng 276 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động cầu trước, sử dụng động cơ hút khí tự nhiên tiêu chuẩn. Phiên bản Rock Creek có giá từ 2.154.900-2.599.300 Yên (355-429 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Nissan Roox Rock Creek 2027 mới.