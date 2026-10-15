Cận cảnh những tuyến đường trồng nhiều hoa sữa nhất Hà Nội, 600m có hơn 130 cây

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bổ tại nhiều tuyến đường và khu đô thị. Đây là loài cây thân gỗ, có thể cao tới 50m, hoa nhỏ màu trắng đến vàng nhạt, thường nở từ tháng 6 đến tháng 11 và có mùi thơm đặc trưng. Khi quả khô, các túm lông màu trắng có thể phát tán theo gió.

Hoa sữa được trồng tại nhiều tuyến phố nhằm tạo cảnh quan và bóng mát. Tuy nhiên, vào mùa hoa nở, mùi hương đậm đặc của loài cây này lại trở thành nỗi ám ảnh đối với không ít người dân, đặc biệt tại những nơi có mật độ cây trồng dày.

Tại một số tuyến phố, hoa sữa được trồng san sát, có đoạn tập trung hơn 100 cây, thậm chí gần 150 cây, khiến mùi hương trở nên nồng nặc khi hoa đồng loạt nở rộ.

Theo thống kê của Hà Nội, nhiều tuyến đường có số lượng hoa sữa lớn như Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Ghi nhận của phóng viên trên đường Trung Hòa cho thấy, hoa sữa được trồng dày đặc dọc hai bên đường. Trên đoạn đường dài khoảng 600m, có khoảng 137 cây hoa sữa, gần như không có sự xen kẽ của các loài cây khác.

Trên đoạn đường Trung Hoà dài khoảng 600m, có khoảng 137 cây hoa sữa.

Chị Ngọc Huyền, nhân viên một quán cà phê trên đường Trung Hòa, cho biết cứ đến mùa hoa sữa, cả tuyến đường lại nồng nặc mùi hương. Ban ngày, mùi hoa có phần dễ chịu hơn, nhưng khi trời tối, hương hoa trở nên đậm đặc, khiến những người thường xuyên tiếp xúc cảm thấy khó chịu.

“Mùi hoa sữa buổi tối rất nồng. Ai ngửi lâu cũng cảm thấy khó chịu”, chị Huyền chia sẻ.

Cùng làm việc trên tuyến đường này, ông Tuấn, nhân viên bảo vệ một cửa hàng, cho biết hoa sữa được trồng gần như kín cả tuyến phố. Có những đoạn hàng chục cây được trồng cạnh nhau, khiến mùi hương tập trung với cường độ lớn. “Tôi làm bảo vệ ở đây nhưng buổi tối phải đeo khẩu trang để đỡ mùi hoa sữa. Mùi hoa rất hắc, có cảm giác xộc thẳng lên đầu, rất khó chịu”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hoa sữa vẫn có thể được trồng để tạo cảnh quan đô thị, nhưng cần bố trí với mật độ hợp lý. Mỗi phường chỉ nên trồng một vài cây ở những vị trí phù hợp, thay vì trồng dày đặc như trên đường Trung Hòa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống và làm việc xung quanh.

Không chỉ đường Trung Hòa, tình trạng hoa sữa trồng dày cũng xuất hiện trên đường Trần Duy Hưng và nhiều tuyến đường khác ở Hà Nội.

Tại đường Trần Duy Hưng, cây hoa sữa được trồng dọc hai bên đường, có đoạn xen kẽ với các loại cây khác, nhưng cũng có nơi tập trung thành từng hàng dày đặc.

Trên đường Hoàng Đạo Thúy, đoạn dài khoảng 800m có khoảng 87 cây hoa sữa theo khảo sát của phóng viên.

Nhiều cây nằm gần các khu chung cư và nhà dân, khiến mùi hương lan vào không gian sinh hoạt của các hộ gia đình.

Đáng chú ý, tại phố Nguyễn Xuân Linh, đoạn từ nút giao với đường Trần Duy Hưng đi vào, chỉ khoảng 100m đã có tới 18 cây hoa sữa. Có vị trí, khoảng cách giữa hai cây chỉ khoảng 2 m, tạo thành hàng cây dày đặc trên tuyến phố ngắn.

Việc bố trí cây xanh với mật độ quá lớn tại những tuyến đường hẹp, gần nhà ở và các công trình dân sinh khiến mùi hoa khó phân tán, đặc biệt vào buổi tối và những thời điểm hoa nở rộ.

Được biết, trước tình trạng mùi hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng phương án can thiệp đối với hệ thống cây hoa sữa trên toàn địa bàn. Theo định hướng của Sở Xây dựng, việc xử lý sẽ không triển khai đồng loạt mà tập trung vào những điểm nóng dân sinh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi mùa hoa nở.

Trước mắt, công tác cắt tỉa chùm hoa được ưu tiên tại các tuyến phố, ngõ hẹp có mật độ cây trồng dày đặc, nơi tán cây vươn sát ban công và cửa sổ nhà dân. Những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học và các địa bàn có nhiều phản ánh của cử tri cũng thuộc diện được xử lý khẩn cấp. (Trên ảnh là các cây được đơn vị quản lý đánh số thứ tự trên thân cây)

Cơ quan chức năng yêu cầu việc cắt tỉa phải bảo đảm đúng kỹ thuật, an toàn cho cây xanh; đồng thời nghiêm cấm sử dụng hóa chất để hãm hoa. Về lâu dài, Hà Nội sẽ lập danh mục di dời những cây hoa sữa được trồng với khoảng cách bất hợp lý, mật độ quá dày trên cùng tuyến đường hoặc nằm tại những khu vực vỉa hè chật hẹp, không đủ độ thông thoáng để phân tán hương thơm.