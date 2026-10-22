Cận cảnh những loài chim quý hiếm vừa ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Ngày 22/10, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, vừa hoàn thành đợt điều tra, đánh giá đa dạng khu hệ chim tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBT) Đakrông.

Theo đó, KBT Đakrông có sự đa dạng cao về tài nguyên chim. Kết quả điều tra ghi nhận 228 loài, thuộc 55 họ và 17 bộ chim, chiếm lần lượt 24,8% tổng số loài, 54,5% tổng số họ và 70,8% tổng số bộ chim của Việt Nam.

Đại bàng đen là loài chim vừa được ghi nhận tại KBT Đakrông. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Trong tổng số loài được ghi nhận, 60,9% thông qua ghi nhận trực tiếp và gián tiếp, trong đó có hình ảnh của 97 loài. Thành phần chim được chuẩn hóa tên phổ thông, tên khoa học và sắp xếp thứ tự phân loại theo tài liệu cập nhật.

Một trong những kết quả nổi bật là bổ sung 35 loài chim cho KBT Đakrông so với các nghiên cứu trước đây. Trong số các loài chim tại khu bảo tồn có 49 loài nguy cấp, quý, hiếm, gồm 18 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2024, 13 loài có tên trong IUCN năm 2026 và 41 loài có tên trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.

Một số loài có giá trị bảo tồn cao được ghi nhận gồm Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum), Trĩ sao (Rheinardia ocellata), Hồng hoàng (Buceros bicornis), Diều hoa miến điện (Spilornis cheela), Niệc nâu (Anorrhinus austeni) và Cắt lớn (Falco peregrinus).

Giẻ cùi bụng vàng cũng là loài chim quý hiếm vừa được ghi nhận. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Ngoài ra, loài Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi) hiện vẫn chưa được loại bỏ khỏi danh sách chim của KBT Đakrông, với kỳ vọng có thể ghi nhận dấu hiệu của loài trong thời gian tới tại khu vực.

Theo Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, các mối đe dọa hiện hữu đối với tài nguyên chim và đa dạng sinh học động vật tại khu vực gồm săn bắn, bẫy bắt và mất, suy thoái sinh cảnh sống. Những nguyên nhân gây suy thoái sinh cảnh được xác định là khai thác trái phép lâm sản, xâm lấn rừng và đất rừng để canh tác, chăn thả rông gia súc.

Căn cứ kết quả nghiên cứu và điều kiện thực tiễn của khu vực, 3 nhóm giải pháp được đề xuất nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững khu hệ chim tại KBT Đakrông, gồm cơ chế, chính sách quản lý, bảo vệ rừng và khoa học, công nghệ.

Hình ảnh một số loài chim được ghi nhận:

Vành khuyên Nhật Bản. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Bông lau mày trắng. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Chích bông đuôi dài. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Gà so ngực gụ. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Gõ kiến xanh cổ đỏ. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Cú mèo khoang cổ. Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Đại bàng mã lai.Ảnh: BQL Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.