Cận cảnh những hộ dân cuối cùng dỡ nhà để làm nút giao An Phú

Nhiều căn nhà trên đường Lương Định Của, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến đại lộ Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TP.HCM), đang được người dân tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Đây là những hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng để phục vụ việc mở rộng đường Lương Định Của và thi công các hạng mục của nút giao An Phú.

Vị trí khu vực đang bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của, đoạn tiếp giáp đại lộ Mai Chí Thọ và nút giao An Phú. Đồ họa: Quỳnh Danh

Sau khi đồng ý phương án bồi thường, nhiều hộ dân tháo dỡ toàn bộ nhà hoặc phần công trình nằm trong phạm vi thu hồi đất. Việc bàn giao mặt bằng tạo điều kiện thi công đoạn đường còn dang dở của dự án mở rộng Lương Định Của, được triển khai từ năm 2015.

Tại một số vị trí, phạm vi giải tỏa vào sâu hàng chục mét. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ hoàn toàn, công nhân tiếp tục thu dọn vật liệu, xà bần để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Phần đất đang giải phóng mặt bằng nằm trong phạm vi xây dựng nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là hạng mục thuộc nút giao An Phú, nên tiến độ bàn giao tại khu vực này ảnh hưởng đến cả dự án mở rộng đường và thi công nút giao.

Máy cẩu và công nhân khẩn trương tháo dỡ một nhà xưởng rộng hàng trăm m² tại khu vực giao đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, tính đến ngày 1/11, có 54/67 trường hợp đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 13.000 m2.

Nhiều chủ nhà sau khi hoàn tất hồ sơ đã thu dọn đồ đạc, chuyển đi và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Những căn nhà được tháo dỡ nằm trên đoạn đường kết nối với đại lộ Mai Chí Thọ, nơi dự án mở rộng Lương Định Của vẫn chưa hoàn thành.

Công nhân tháo dỡ mái, cắt nhỏ các khối sắt thép và thu dọn xà bần tại nhà xưởng. Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 22.012 m², ảnh hưởng đến 66 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức. Trong đó, 27 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 40 trường hợp giải tỏa một phần; tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỷ đồng.

Trong tháng 9 và tháng 10, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức 2 đợt công bố chi trả bồi thường. Qua 2 đợt, có 38 trường hợp đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao hơn 8.400m² mặt bằng, với tổng kinh phí hơn 678 tỷ đồng.

Theo kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của do UBND TP.HCM ban hành, quá trình thực hiện gồm 16 bước. Mục tiêu là hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của dài gần 2,5 km, từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định, được triển khai từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỷ đồng. Đến nay, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng đã hoàn thành với quy mô 6 làn xe.

Trong khi đó, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ vẫn dang dở, tạo thành nút thắt trên tuyến. Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài. Việc bàn giao mặt bằng là điều kiện để tiếp tục thi công đoạn đường còn lại của dự án.

Sau khi nhận mặt bằng, các chủ đầu tư sẽ có điều kiện triển khai những hạng mục còn lại của dự án mở rộng đường Lương Định Của và nút giao An Phú, dự kiến hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trong quý II/2027. Dự án nút giao An Phú khởi công năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm hầm chui và các cầu vượt kết nối những trục đường xung quanh.