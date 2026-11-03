Cận cảnh những đoạn lan can xuống cấp, hư hỏng dọc sông Tô Lịch

Hệ thống lan can ven sông Tô Lịch hiện nay đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, thanh sắt gãy rời, tạo những khoảng trống sát mép nước. Sự xuống cấp này biến vỉa hè dọc bờ sông thành khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân đi bộ, tập thể dục.

Theo ghi nhận ngày 3/11, tại nhiều đoạn ven sông Tô Lịch, hệ thống lan can sắt ngăn cách vỉa hè với lòng sông đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều thanh sắt bị hoen gỉ, bong tróc, khung rào cong vênh, một số vị trí chân trụ bung khỏi nền vỉa hè, không còn khả năng bảo đảm an toàn.

Hình ảnh các thanh sắt lan can hoen gỉ.

Dọc đường Giáp Nhất và Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội), tình trạng lan can hư hỏng xuất hiện tại nhiều vị trí.

Có đoạn hàng rào bị gãy đổ, được quây tạm bằng vài vòng băng cảnh báo. Thậm chí, một số vị trí lan can đã biến mất hoàn toàn, để lại khoảng trống giữa vỉa hè và mép sông.

Đáng chú ý, nhiều vị trí có chân lan can bị gãy, bung khỏi nền vỉa hè khiến cả khung sắt nghiêng ngả. Một số thanh chắn bị đứt gãy hoặc mất hẳn, tạo thành những khoảng trống ngay sát bờ sông.

Nếu không chú ý quan sát, người đi bộ có thể gặp nguy hiểm khi di chuyển qua những khu vực này.

Theo người dân sinh sống trong khu vực, tình trạng lan can xuống cấp đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt, đây là tuyến đường có nhiều người qua lại, trong đó có người cao tuổi và trẻ em thường xuyên đi bộ, tập thể dục ven sông.

Chị N. Huyền thường xuyên đi bộ tại khu vực đường Giáp Nhất - Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ: "Tôi đi bộ qua đây gần như mỗi ngày và thấy nhiều đoạn lan can đã hư hỏng từ lâu. Có chỗ thanh sắt bị gãy, có chỗ mất hẳn hàng rào, chỉ còn khoảng trống sát mép sông. Người đi bộ nếu không để ý, nhất là vào buổi tối hoặc lúc đông người, rất dễ gặp nguy hiểm".

Người dân cho biết, để hạn chế rủi ro, một số người dân hoặc cơ quan chức năng đã chủ động căng dây tại những vị trí lan can bị hư hỏng nhằm cảnh báo người qua lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, chưa thể thay thế hệ thống hàng rào bảo vệ kiên cố.

Tại khu vực giao với đường Nguyễn Trãi, một số đoạn lan can vừa được sơn lại, tuy nhiên, những khoảng trống do các thanh chắn bị hư hỏng vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Tình trạng lan can xuống cấp, mất an toàn ven sông Tô Lịch không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại những đoạn không có rào chắn.

Được biết, vào năm 2025 Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch đã được khởi công. Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, đây là dự án trọng điểm nhằm góp sức hồi sinh dòng sông lịch sử, kiến tạo một biểu tượng văn hóa mới giao thoa giữa quá khứ và hiện đại cho Thủ đô.

Dự án cải tạo, tái thiết công viên tuyến dài hơn 13 km đi qua nhiều phường trên địa bàn TP Hà Nội. Tổng diện tích sử dụng đất ước tính khoảng trên 737.000 m². Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.