Cận cảnh những cây cầu yếu trên tỉnh lộ 817 ở Tây Ninh sắp được đầu tư mới

Dự án xây dựng các cầu, cống trên tỉnh lộ 817 có tổng vốn đầu tư khoảng 211 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Sau gần một năm khởi công, nhà thầu đang chuẩn bị tháo dỡ các cầu cũ để xây dựng 6 cầu, cống mới trên tỉnh lộ 817.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, các cầu hiện hữu có mặt cầu rất hẹp. Một ô tô con đi qua đã chiếm gần hết phần đường, khiến các phương tiện phải chờ đợi.

Kỹ sư Hoàng Văn Thái, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty TNHH MTV 622 cho biết, hiện nhà thầu đã hoàn thành các cầu tạm, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông. “Theo kế hoạch nhà thầu sẽ lần lượt tháo dỡ các cầu cũ để triển khai thi công cọc khoan nhồi xây dựng cầu mới. Trong quá trình thi công các phương tiện cần chọn hướng lưu thông phù hợp để hành trình thuận lợi”, anh Thái cho hay.

Cận cảnh cầu Cái Sơn Hạ ọp ẹp xuống cấp trước ngày tháo dỡ.

Nhiều cây cầu trên tuyến được xây dựng từ hàng chục năm trước. Mỗi khi ô tô, xe tải qua cầu, giao thông thường bị ùn ứ. Người dân lo ngại khi xe tải trọng lớn lưu thông qua những cây cầu đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Xe ô tô qua cầu Lộp Cộp phải chờ nhau để đi qua trên tuyến tỉnh lộ 817.

Kỹ sư Phan Thành Nhẫn, cán bộ phụ trách dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, tiến độ triển khai chưa đạt kỳ vọng do trước đây gặp vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng tại 5 cầu, cống trên tuyến. Nhà thầu đang triển khai đường tạm, sau đó sẽ tháo dỡ các cầu yếu để xây dựng công trình mới.