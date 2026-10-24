Cận cảnh nhiều loài động vật quý hiếm được thả về rừng. (Clip: Hoài Nam)

Ngày 24/10, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang, chính quyền địa phương tổ chức thả 22 cá thể động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên.

Các cá thể được thả gồm 5 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 13 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), 3 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus). Trong số đó có nhiều cá thể động vật thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành.

Việc đưa các cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường sống tự nhiên góp phần bổ sung quần thể động vật trong rừng, duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen các loài.

Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt, mất bản năng tự nhiên. Sau khi được điều trị, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong ảnh các đơn vị di chuyển bằng thuyền, đưa các cá thể động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên.

Thông qua hoạt động tái thả động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật và duy trì giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Vườn quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích rừng trên 57.000 ha, trong đó có trên 30.000 ha là rừng giàu lưu giữ nhiều loài lâm sản quý giá. Tại vườn quốc gia Vũ Quang có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn với 131/1.829 loài thực vật bậc cao, 46/94 loài thú, 38/315 loài chim và 22/89 loài lưỡng cư bò sát nằm trong danh lục sách đỏ Việt Nam 2007.