Cận cảnh nhan sắc top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đêm đăng quang
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện rạng rỡ tại buổi họp báo sau đăng quang do Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức ngày 8-11 tại TP Hải Phòng.
Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, top 3 Hoa hậu Việt Nam cùng các người đẹp của cuộc thi sẽ tham gia nhiều hoạt động tại các địa phương, nổi bật là Media tour (tham quan, trải nghiệm và quảng bá truyền thông).
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/giai-tri/can-canh-nhan-sac-top-3-hoa-hau-viet-nam-2026-sau-dem-dang-quang-1063787