Cận cảnh nhan sắc top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đêm đăng quang

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, top 3 Hoa hậu Việt Nam cùng các người đẹp của cuộc thi sẽ tham gia nhiều hoạt động tại các địa phương, nổi bật là Media tour (tham quan, trải nghiệm và quảng bá truyền thông).

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang tự tin trước truyền thông sau đêm đăng quang. Yến Trang chia sẻ cô lựa chọn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì một trong những tiêu chí quan trọng của cuộc thi là tôn vinh nhan sắc tự nhiên, thuần túy. Tân hoa hậu hài lòng, tự tin về vẻ đẹp của bản thân.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh. Cô mong muốn thực hiện các thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao trong thời gian tới.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi bày tỏ sự hài lòng, biết ơn với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vì đó là dấu ấn đẹp đối với thanh xuân của cô. Phương Nghi cho biết sẽ dùng một phần giá trị giải thưởng từ cuộc thi để thực hiện các dự án cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 dịu dàng, trẻ trung trong tà áo dài truyền thống.

Các người đẹp (từ trái sang): Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Diệu Anh - Đại sứ Thời trang và thể thao, Tạ Thị Hoa - Đại sứ Du lịch và môi trường, Bùi Mai Linh - Người đẹp Biển.