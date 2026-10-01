Cận cảnh nhà máy gạch công nghệ tự động hóa ở vùng cao Lai Châu

Nhà máy gạch tuynel tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, do Công ty CP Hoàng Liên đầu tư, dự án được cải tạo, chuyển đổi thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất gạch tuynel với công suất thiết kế 38 triệu viên/năm. Nhà máy gồm các hạng mục chính như nhà ủ nguyên liệu, dây chuyền tạo hình, nhà xử lý nguyên liệu, nhà lò nung, kho vật tư, hệ thống thu khói, điện và các công trình phụ trợ. Diện tích sử dụng đất được điều chỉnh hơn 159.641m², tổng vốn đăng ký đầu tư 95 tỷ đồng.

Nguyên liệu đất sét được khai thác, tập kết và đưa vào nhà xử lý nguyên liệu, sau đó phối trộn, xử lý để đạt yêu cầu trước khi chuyển sang dây chuyền tạo hình. Tại đây, nguyên liệu được tạo thành những viên gạch mộc, gạch mộc tiếp tục được đưa vào khu vực sấy, sau đó chuyển sang lò nung tuynel. Trong quá trình nung, việc kiểm soát nhiệt độ tại các khu vực sấy, nung và làm nguội có vai trò quyết định đến độ chín và chất lượng viên gạch.

Khác với hình ảnh những lò gạch thủ công trước đây, nhiều công đoạn tại nhà máy đã được tự động hóa, từ xử lý nguyên liệu, tạo hình đến đưa sản phẩm vào lò nung và ra thành phẩm.

Tại khu vực lò nung, ông Nguyễn Tiến Thành, Tổ trưởng cho biết, để một mẻ gạch đạt chất lượng, người vận hành phải kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố. Trong đó, nhiệt độ tại các vùng của lò phải được duy trì cân bằng, đặc biệt là vùng nung, sấy và làm nguội. Người vận hành phải nắm được, cân bằng được các khoang nung, khoang sấy và khoang làm nguội, làm sao hài hòa giữa các khu vực thì mới tạo ra gạch chín, bảo đảm chất lượng. Chất lượng gạch không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ lò mà còn liên quan đến chất lượng nguyên liệu đầu vào, than và nhiệt trị của nhiên liệu. Khi các thông số thay đổi, người vận hành phải điều chỉnh lượng gió, các van và chế độ vận hành để duy trì sự ổn định của toàn bộ hệ thống.

Điểm đáng chú ý trong dây chuyền mới là mức độ tự động hóa cao, một ca sản xuất chỉ có 8 công nhân vận hành, hệ thống được đồng bộ từ khâu xử lý nguyên liệu, tạo hình đến lò nung và công đoạn dỡ sản phẩm. Phần khói, nhiệt phát sinh trong quá trình sản xuất cũng được tận dụng phục vụ quá trình sấy, qua đó giảm lãng phí năng lượng.

Chị Lường Bảo Ngọc, Tổ trưởng tổ bốc xếp nhà máy chia sẻ, việc nhà máy hoạt động đã tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Với những lao động làm việc trực tiếp tại nhà máy, nguồn việc này không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận với máy móc, công nghệ sản xuất mới.

Ông Hà Thanh Luận, Phó giám đốc Công ty CP Hoàng Liên chia sẻ: "Điểm nổi bật của nhà máy là mức độ tự động hóa cao, toàn bộ dây chuyền được vận hành với số lượng lao động trực tiếp tương đối thấp, giúp giảm chi phí nhân công và tiêu hao nhiên liệu. Nhà máy cũng hướng tới mô hình sản xuất xanh khi tận dụng đất mỏ và một số nguồn phế phẩm, nguyên liệu có thể tái sử dụng làm nhiên liệu. Hệ thống xử lý khói, bụi được đầu tư đồng bộ nhằm hạn chế phát thải ra môi trường. Sản phẩm bước đầu đạt tỷ lệ khoảng 98% loại gạch A1, đáp ứng nhu cầu xây dựng tại Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh Tây Bắc.

Clip: Toàn cảnh nhà máy gạch công nghệ tự động hóa ở vùng cao Lai Châu.

Hà Thắng