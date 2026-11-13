Cận cảnh nhà hàng lấn chiếm khoảng 800m² đất tại danh thắng quốc gia Hồ Lắk

Hồ Lắk, thuộc xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk), là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Tuy nhiên, tại khu vực ven hồ, nhà hàng Hiến Thủy bị xác định có hành vi lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép kéo dài nhiều năm.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nhà hàng Hiến Thủy bị xác định lấn chiếm khoảng 800m² đất Hồ Lắk. Ban đầu, công trình chỉ là một căn nhà nhỏ, sau đó liên tục được cơi nới, mở rộng thành nhà hàng quy mô lớn.

Vi phạm xây dựng tại nhà hàng Hiến Thủy được phát hiện từ năm 2013. Dù đã bị xử phạt, chủ công trình vẫn tiếp tục cơi nới. UBND tỉnh Đắk Lắk từng có văn bản chỉ đạo xử lý nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngoài công trình nhà hàng, chủ cơ sở còn tự ý xây dựng bến thuyền trái phép ra hành lang Hồ Lắk để phục vụ khách tham quan. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bến thuyền trái phép vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Một số thuyền của nhà hàng vẫn neo đậu ngay trước khu vực này.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ bến thuyền, di dời các phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk, cho biết địa phương đang rà soát hồ sơ để xử lý vụ việc theo kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp các biện pháp xử lý không hiệu quả, Viện Kiểm sát có thể xem xét khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công tại danh thắng quốc gia Hồ Lắk theo quy định.

Theo hồ sơ, trước đây, ông Trịnh Văn Hiến thuê thửa đất rộng 1.020m² của hộ ông Y Khơn Ênuôl để xây dựng nhà hàng Hiến Thủy, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, qua xác minh, công trình nhà hàng cao 2-3 tầng, kèm bến thuyền có dấu hiệu xây dựng trái phép trên thửa đất số 7, diện tích 722,1m², thửa đất số 8, diện tích 368,8m² và một phần đất thuộc khu di tích hồ Lắk chưa xác định được diện tích cụ thể. Trong đó, thửa đất số 7 trước đây nằm trong diện tích hồ Lắk. Đáng chú ý, từ năm 2013, ông Hiến đã nhiều lần đổ đất lấn, chiếm hồ Lắk và bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Dù đã nộp phạt, ông Hiến vẫn tiếp tục cơi nới, mở rộng công trình. Chính quyền địa phương sau đó nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng không ban hành thêm quyết định xử phạt. Từ năm 2024, các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Đắk Lắk nhiều lần chỉ đạo xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Công trình tồn tại kéo dài khoảng 13 năm, trong khi diện tích đất có dấu hiệu bị lấn chiếm, ranh giới khu vực bảo vệ di tích và hồ sơ xử phạt trước đây vẫn chưa được làm rõ. Trước thực trạng này, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND xã Liên Sơn Lắk khẩn trương kiểm tra, đo đạc, xác định chính xác diện tích, vị trí đất có dấu hiệu bị lấn chiếm, làm rõ nguồn gốc đất và tính pháp lý của công trình. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý theo quy định, xem xét buộc trả lại đất lấn chiếm, khôi phục hiện trạng hoặc tháo dỡ phần công trình vi phạm. Viện KSND tỉnh yêu cầu UBND xã Liên Sơn Lắk báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được kiến nghị. Trường hợp các biện pháp xử lý không hiệu quả và đủ điều kiện theo quy định, Viện KSND tỉnh sẽ xem xét khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công, bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Lắk.