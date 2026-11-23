Ngôi trường 100 tỷ đồng đẹp như mơ giữa núi đá Mèo Vạc. (Nguồn: Marie Curie - Mèo Vạc)

Giữa núi đá trùng điệp của vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, một ngôi trường mới với kiến trúc khang trang, hiện đại vừa được đưa vào sử dụng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc là công trình do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie Hà Nội tài trợ xây dựng, với kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 100 tỷ đồng.

Sáng 23/11, công trình được khánh thành và bàn giao cho địa phương.

Ngôi trường được kỳ vọng tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao, đặc biệt là những em ở xa trường, có nhu cầu học bán trú.

Khu Thư viện.

Trường Marie Curie - Mèo Vạc được xây dựng trên khu đất khoảng 3 ha tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng cũ. Công trình khởi công tháng 3/2025, hoàn thành vào tháng 11/2026.

Theo thiết kế, trường có 40 phòng học, hai phòng thực hành, thư viện, nhà thể chất, nhà ăn, khu ký túc xá và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Toàn trường dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh. Riêng khu ký túc xá có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 em.

Các hạng mục được xây dựng đồng bộ, tạo không gian học tập và sinh hoạt tương đối đầy đủ cho học sinh vùng cao. Những dãy phòng học, khu nội trú và sân trường nằm giữa khung cảnh núi đá đặc trưng của Mèo Vạc, tạo nên diện mạo khác biệt so với những điểm trường nhỏ, phân tán trước đây.

Một điểm nhấn của trường là các hạng mục được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm giảng đường Bạch Mã, ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục.

Những địa danh gắn với lịch sử Hà Nội được đưa lên vùng biên giới phía Bắc, thể hiện tình cảm và sự kết nối giữa Thủ đô với học sinh Mèo Vạc.

Tại lễ khánh thành ngày 23/11, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động trao biểu tượng “chìa khóa tay”, chính thức bàn giao ngôi trường cho địa phương.

Không gian trường học được bố trí với các khu chức năng riêng, từ phòng học, thư viện, nhà thể chất đến khu ăn ở dành cho học sinh bán trú. Công trình hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học mà còn tạo môi trường để các em sinh hoạt, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Ông chia sẻ: “Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu”. Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, tương lai của ngôi trường và vùng biên cương phụ thuộc vào công dạy dỗ của giáo viên và nỗ lực học tập của học sinh.

Khu bếp ăn nội trú.

Khu vệ sinh.

Tivi cho lớp học.

Từ hôm nay 23/11, ngôi trường mới tại Mèo Vạc mở thêm cơ hội học tập, sinh hoạt cho học sinh các xã vùng cao biên giới tỉnh Tuyên Quang.

Ngôi trường 100 tỷ đồng được bàn giao không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục Mèo Vạc mà còn gửi gắm kỳ vọng về cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.