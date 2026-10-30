Cận cảnh nghĩa trang có nhiều lăng mộ bề thế ở Huế trước ngày đóng cửa

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Theo thông báo của UBND phường Thuận An, sau ngày 31/10, mọi hoạt động chôn cất và xây dựng mới lăng mộ tại các nghĩa trang thuộc diện đóng cửa đều bị cấm. Người dân có nhu cầu mai táng được hướng dẫn đến nghĩa trang Phú Xuân cũ (nay thuộc xã Phú Hồ), hoặc nghĩa trang Phú Diên cũ (nay thuộc xã Phú Vinh), theo quy hoạch và quy định hiện hành.

Việc đóng cửa các nghĩa trang được thực hiện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, quỹ đất nghĩa địa hiện có và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

UBND phường cũng khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng để hưởng chính sách hỗ trợ chi phí của Nhà nước. Thời gian tổ chức tang lễ được khuyến cáo không kéo dài quá 72 giờ nhằm hạn chế tốn kém, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hình ảnh nghĩa trang có nhiều lăng mộ bề thế ở phường Thuận An:

Tại khu nghĩa trang làng Cự Lại, nhiều lăng mộ nằm gần bờ biển và xen kẽ khu dân cư. Các công trình được đầu tư kinh phí lớn, xây dựng cầu kỳ với hoa văn chạm trổ phức tạp, khảm sành sứ tinh xảo.

Các lăng mộ nằm san sát tại nghĩa trang làng Cự Lại.

Lăng mộ được thiết kế cầu kỳ với mái ngói nhiều tầng, các cột trụ lớn có hình rồng.

Lăng mộ được trang trí bằng các họa tiết điêu khắc phức tạp.

Các lăng mộ trở nên nổi bật trong không gian ven biển.

Phường Thuận An có nhiều nghĩa trang với những khu lăng mộ được xây dựng khang trang, bề thế.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết trước khi triển khai chủ trương, phường đã nhiều lần gặp gỡ người cao tuổi, đại diện các dòng họ và chức sắc tôn giáo để trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Qua các buổi làm việc, chủ trương nhận được sự thống nhất cao từ những người tham dự. Theo ông Phong, định hướng quy hoạch của thành phố xác định Thuận An không nằm trong khu vực quy hoạch nghĩa trang tập trung. Việc dừng hoạt động các nghĩa trang nhằm từng bước sắp xếp lại quỹ đất, tạo điều kiện cho con em địa phương có đất xây dựng nhà ở đồng thời phát triển hạ tầng, dịch vụ, các thiết chế văn hóa và du lịch biển. Địa phương cũng hướng đến tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư du lịch theo định hướng phát triển của thành phố. Việc vận động người dân thay đổi nếp an táng tại phường Thuận An nằm trong chủ trương chung của TP Huế về xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, gắn với yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm và bảo vệ môi trường.