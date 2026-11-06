Cận cảnh mô hình xe đua F1 tại Việt Nam

Mẫu F1 Show Car kích thước thật được trưng bày tại TP.HCM ngày 6/11.

Ngày 6/11, Paddock One Racing khai trương không gian trưng bày tại số 260 Trần Não, phường An Khánh, TP.HCM. Tâm điểm là mẫu F1 Show Car kích thước thật, mang bộ nhận diện riêng với những chi tiết thiết kế đặc trưng của xe đua thể thức một.

Khác với xe F1 sử dụng trong thi đấu, Show Car chủ yếu phục vụ mục đích trưng bày. Mẫu xe cho phép người xem quan sát trực tiếp cấu trúc thân xe, hệ thống cánh gió, buồng lái và những bộ phận liên quan đến thiết kế khí động học.

Trong F1, khí động học quyết định phần lớn hiệu quả vận hành của xe ở tốc độ cao. Cánh trước, cánh sau và thiết kế gầm góp phần tạo lực ép xuống mặt đường (downforce), giúp xe duy trì độ bám khi vào cua. Tuy nhiên, mẫu xe trưng bày không nhất thiết sở hữu đầy đủ các hệ thống kỹ thuật như xe thi đấu thực tế.

Paddock One chưa công bố thông số động cơ, nguồn gốc khung xe hoặc mức độ tương đồng về kỹ thuật giữa Show Car và xe F1 nguyên bản.

Sự kiện có sự tham gia của Alex Sawer, tay đua được giới thiệu là nhà vô địch Formula 4 Đông Nam Á năm 2025. F4 là cấp độ đua xe bánh hở dành cho các tay đua trẻ, đóng vai trò nền tảng trong hệ thống đào tạo hướng tới những giải đấu cao hơn.

Sawer đánh giá việc mở rộng các hoạt động trải nghiệm motorsport có thể giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với đua xe chuyên nghiệp.

Dù vậy, để phát triển motorsport, Việt Nam vẫn cần hệ thống giải đấu, đường đua đạt chuẩn, chương trình đào tạo tay đua và đội ngũ kỹ thuật chuyên môn. Việc trưng bày mô hình F1 mới chỉ góp phần giới thiệu môn thể thao này đến công chúng.