Cận cảnh mô hình phục dựng Điện Kính Thiên giữa Hoàng thành Thăng Long

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, mô hình phục dựng Điện Kính Thiên đang được giới thiệu cùng nhiều tư liệu, hiện vật khảo cổ, giúp công chúng hình dung rõ hơn diện mạo của tòa chính điện từng giữ vị trí trung tâm Cấm thành Thăng Long.

Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên nhìn từ chính diện, tái hiện dáng vẻ uy nghi của tòa chính điện từng nằm ở trung tâm Cấm thành Thăng Long. Ảnh: T.Anh.

Điện Kính Thiên là nơi diễn ra các nghi lễ thiết triều và nhiều hoạt động chính trị quan trọng của triều đình. Việc nghiên cứu, phục dựng được thực hiện trên cơ sở tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ, nghiên cứu so sánh kiến trúc và tham vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản.

Trong không gian trưng bày, mô hình cùng hệ thống hiện vật khảo cổ giúp người xem tiếp cận trực quan hơn với mặt bằng, bộ mái, hệ cột, cấu kiện trang trí và không gian bên trong chính điện, qua đó phần nào hình dung quy mô và diện mạo kiến trúc Điện Kính Thiên xưa.

Kết quả nghiên cứu, khảo cổ qua nhiều năm từng bước làm rõ quy mô mặt bằng của Điện Kính Thiên, tạo thêm cơ sở khoa học cho quá trình phục dựng công trình. Đợt khai quật năm 2026 tiếp tục cung cấp nhiều tư liệu về móng nền, móng cột, sân điện và vật liệu kiến trúc thời Lê.

Góc nhìn chếch cho thấy quy mô tổng thể cùng hệ mái xòe rộng, nền điện cao và những hàng cột bao quanh công trình. Ảnh: T.Anh.

Phần mái là một trong những điểm nhấn nổi bật của mô hình. Hệ mái nhiều lớp, kết cấu chồng diêm cùng các cấu kiện đỡ mái được thể hiện chi tiết, tạo dáng vẻ vừa đồ sộ vừa thanh thoát cho chính điện.

Cận cảnh hệ mái Điện Kính Thiên với các lớp ngói và cấu kiện trang trí được tái hiện tỉ mỉ trên mô hình. Ảnh: T.Anh.

Theo tư liệu trưng bày, mái điện sử dụng ngói rồng men vàng cùng nhiều loại ngói chuyên dụng ở thân mái, nóc và bờ giải. Màu men vàng là một trong những dấu ấn đặc trưng của kiến trúc cung đình thời Lê sơ.

Những đầu đao vươn cao ở góc mái tạo nên đường nét đặc trưng của kiến trúc cung điện trên mô hình Điện Kính Thiên. Ảnh: T.Anh

Các chi tiết rồng, đầu ngói và cấu kiện trang trí được tái hiện dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ và đối sánh với những hiện vật từng được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long.

Chi tiết hình rồng trên cấu kiện kiến trúc cho thấy kỹ thuật tạo tác cầu kỳ của nghệ thuật trang trí cung đình. Ảnh: T.Anh.

Những hiện vật và cấu kiện kiến trúc hình rồng được tìm thấy qua khảo cổ là nguồn tư liệu quan trọng giúp các nhà nghiên cứu nhận diện rõ hơn diện mạo kiến trúc Điện Kính Thiên.

Các cấu kiện đầu rồng, sừng rồng được trưng bày giúp người xem đối chiếu với những chi tiết được phục dựng trên mô hình. Ảnh: T.Anh.

Việc đặt hiện vật khảo cổ cạnh mô hình tạo điều kiện để công chúng thấy rõ mối liên hệ giữa những dấu tích còn lại và phương án tái hiện công trình.

Mô hình kiến trúc đất nung men xanh thời Lê sơ, thế kỷ XV, một trong những tư liệu tham khảo cho nghiên cứu kiến trúc cung đình. Ảnh: T.Anh.

Các phát hiện khảo cổ về vật liệu xây dựng, ngói, cấu kiện trang trí và nền móng góp phần từng bước bổ sung cơ sở khoa học cho nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên.

Hàng cột sơn son chạy dọc hiên điện tạo nhịp kiến trúc liên tục, nâng đỡ hệ mái phía trên. Ảnh: T.Anh.

Hệ khung gỗ và cấu kiện đỡ mái là phần quan trọng trong phương án phục dựng, giúp người xem hình dung rõ hơn kỹ thuật kiến trúc gỗ truyền thống được sử dụng tại chính điện.

Không gian bên trong mô hình với những hàng cột lớn, hoa văn mây và rồng bao quanh khu vực trung tâm chính điện. Ảnh: T.Anh.

Điện Kính Thiên là nơi nhà vua thiết triều và tiến hành nhiều nghi lễ quan trọng. Không gian nội thất trên mô hình giúp công chúng hình dung phần nào quy mô và tính chất trang nghiêm của nơi này.

Góc nhìn xuyên qua bộ khung kiến trúc hướng vào khu vực trung tâm chính điện trên mô hình. Ảnh: T.Anh.

Việc tái hiện cả không gian bên trong giúp mô hình không chỉ cho thấy hình dáng bên ngoài mà còn diễn giải cách tổ chức không gian của một công trình cung đình.

Không gian trưng bày giới thiệu song song mô hình, hiện vật khảo cổ và tư liệu nghiên cứu về Điện Kính Thiên. Ảnh: T.Anh.

Các cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực nền điện đã cung cấp thêm bằng chứng về quy mô, cấu trúc nền móng, sân điện và vật liệu xây dựng, phục vụ quá trình nghiên cứu phục dựng chính điện.

Hình tượng quan lại đứng trước chính điện giúp người xem hình dung không gian sân Đại Triều và nghi thức thiết triều xưa. Ảnh: T.Anh.