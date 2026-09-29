Cận cảnh mô hình Chính điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long

Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên là sự kiện quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Dự án, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội trong việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội; từng bước phục hồi trục Hoàng Đạo, tiếp nối "biểu tượng quyền lực tối cao" của Hoàng Thành Thăng Long và quốc gia Đại Việt thế kỷ 15-18.

Đây là thành quả của 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và so sánh với các nước trong khu vực, đặc biệt với sự hỗ trợ tham vấn chuyên sâu liên tục của UNESCO và ICOMOS.

Được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Trong không gian ấy, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt: là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và tiến hành những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của nhà nước. Công trình là biểu tượng của quyền lực hoàng gia, đồng thời lưu giữ dấu ấn về lịch sử quốc gia Đại Việt.

Mô hình Chính điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc: từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Phục dựng Chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Mô hình Chính điện Kính Thiên tại Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Mô hình Chính điện Kính Thiên tại Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Mô hình Chính điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long

Mô hình Chính điện Kính Thiên tại Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên

Mô hình Chính điện Kính Thiên tại Trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên.

Mô hình Chính điện Kính Thiên tại trưng bày trưng tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên

Mô hình Chính điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng Thành Thăng Long

Vật liệu kiến trúc thời Lê sơ được tìm thấy qua các đợt khai quật Khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long

Vật liệu kiến trúc thời Lê sơ được tìm thấy qua các đợt khai quật Khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long

Vật liệu kiến trúc thời Lê Trung hưn được tìm thấy qua các đợt khai quật Khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long

Vật liệu kiến trúc thời Lê sơ được tìm thấy qua các đợt khai quật Khảo cổ học Hoàng Thành Thăng Long

Tượng đầu rồng bằng đất nung gắn trên gác mái thời Lê sơ, TK 15

Các vật liệu kiến trúc cung đình tìm thấy qua các đợt khảo cổ học

Sau khi hình thành, không gian Chính điện Kính Thiên được kỳ vọng trở thành một không gian văn hóa - lịch sử có sức lan tỏa. Tại đây, di sản có thể được diễn giải thông qua các hoạt động thực hành văn hóa phi vật thể cung đình, qua đó nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa. Định hướng này tạo điều kiện để các giá trị của Hoàng thành Thăng Long tiếp tục được nhận diện, thực hành và phát huy trong đời sống đương đại, gắn công tác bảo tồn di sản với chiến lược phát triển Thủ đô.