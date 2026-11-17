Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều ngày 17/11, tại khu vực ven hồ Gươm, đoạn đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) hàng chục công nhân đang khẩn trương thi công mô hình cặp rồng thời Lý.

Việc tái hiện cặp rồng thời Lý bên hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 - 24/11. Điểm nhấn của lễ khai mạc vào sáng 21/11 là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại khu vực trước tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Mô hình cặp rồng thời Lý đang được khẩn trương thi công tại khu vực đối diện vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) có bố cục tổng thể, hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn ở vị trí trung tâm, hàm ý sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước về mảnh đất Thủ đô, làm nên sự phong phú và thống nhất của văn hóa Việt Nam. Vòng tròn trung tâm này còn đóng vai trò như cánh cửa kết nối thời gian, giao hòa giữa ký ức quá khứ và nhịp sống hiện tại.

Mô hình cặp rồng có chiều cao khoảng 10m, tổng chiều dài khoảng 80m, được tạo hình từ xốp và các vật liệu nhẹ. Với kích thước lớn, cặp rồng trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian cảnh quan quanh hồ Gươm.

Nổi bật là phần đầu rồng hướng lên trời, miệng ngậm ngọc. Phần bờm được tạo hình mỏng, mềm mại, uốn lượn theo chiều gió.

Theo ghi nhận, công nhân đang tích cực hoàn thiện mô hình rồng thời Lý. Việc tái hiện cặp rồng thời Lý bên hồ Gươm nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 21 - 24/11.

Thân rồng tròn, uốn khúc nhịp nhàng và thu nhỏ dần về phía đuôi, tạo cảm giác uyển chuyển, thanh thoát như đang bay lượn giữa tầng mây

Hình tượng đôi rồng được lựa chọn làm chủ thể tạo hình, vừa gợi nhắc dấu mốc lịch sử khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của kinh thành Thăng Long với ý nghĩa “Rồng bay lên”, vừa mở ra cách tiếp cận mới mẻ trong không gian nghệ thuật đương đại.

Những đường thân rồng uốn lượn nối tiếp nhau tạo cảm giác chuyển động không ngừng, biểu trưng cho dòng chảy văn hóa bền bỉ được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Ở phía đối diện, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ cũng đang được trang hoàng với nhiều hạng mục phục vụ sự kiện, nổi bật là mô hình tái hiện "Chiếu dời đô". Không gian quanh hồ Gươm vì thế mang diện mạo rực rỡ, sẵn sàng cho các hoạt động văn hóa sắp diễn ra.