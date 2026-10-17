Cận cảnh MG ZS thế hệ mới - chỉ có bản hybrid, giá 668 triệu đồng

Thương hiệu MG thuộc tập đoàn SAIC Motor vừa chính thức giới thiệu MG ZS thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV cỡ B được trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc, chỉ có một phiên bản với giá bán 668 triệu đồng.

Các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, MG ZS chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở các kích thước dài, rộng và khoảng cách giữa 2 trục xe.

Cụm lưới tản nhiệt của MG ZS nay to hơn, mở rộng về 2 bên, kết hợp 2 khe hút gió đặt dọc tạo hình móc câu thành một diện mạo khá ấn tượng. Logo thương hiệu không còn nằm bên trong mặt ca-lăng, thay vào đó được bố trí ngay cạnh dưới của nắp ca-pô.

MG ZS sử dụng cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED Projector với họa tiết được chỉnh sửa. Hai cụm đèn pha được kết nối với nhau bởi dải đèn LED ban ngày.

Đuôi xe thiết kế đơn giản, điểm nhấn là huy hiệu Hybrid+ cho thấy sự thay đổi lớn ở hệ truyền động của mẫu SUV cỡ B. MG ZS có trang bị cốp điện.

Mâm xe đa chấu đường kính 18 inch kết hợp bộ lốp thông số 215/50 tạo thành "dàn chân" cho MG ZS.

Khoang lái MG ZS được nâng cấp đáng kể so với bản tiền nhiệm, hiện đại hơn nhưng vẫn gọn gàng, dễ thao tác. Vật liệu da được sử dụng tại nhiều vị trí tiếp xúc trong cabin, kết hợp tông màu Vani Đen. Các cửa gió điều hòa bố trí ở tầng trên của táp-lô.

Cận cảnh vô lăng D-Cut trên MG ZS, được bọc chất liệu Da PVC và tích hợp các phím chức năng. Nằm sau vô lăng này là cụm màn hình thông tin kích thước 7 inch, hiển thị màu.

Ở trung tâm táp-lô là màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nằm ngay dưới màn hình trung tâm là dãy phím bấm vật lý điều chỉnh âm lượng, điều hòa...

Tại bệ trung tâm, MG ZS sở hữu cần số điện tử với tạo hình được hãng mô tả tương tự cánh máy bay phản lực. Đáng chú ý, nút bấm khởi động của xe cũng được đặt tại khu vực yên ngựa này, cạnh phanh tay điện tử.

Hàng ghế trước tích hợp chức năng sưởi, riêng ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế sau có độ ngả lưng phù hợp, được trang bị cửa gió điều hòa riêng. Chất liệu da PVC được sử dụng để bọc ghế ngồi MG ZS.

Mẫu SUV cỡ B vẫn có cửa sổ trời.

Không chỉ lột xác từ ngoại thất đến nội thất, MG ZS thế hệ mới còn có sự thay đổi lớn bên dưới nắp ca-pô. Mẫu SUV cỡ B được trang bị hệ truyền động Hybrid+ thế hệ mới, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (công suất 101 mã lực/mô-men xoắn 128 Nm) với motor điện (131 mã lực/250 Nm) và gói pin dung lượng 1,83 kWh. Mẫu SUV cỡ B sở hữu công suất kết hợp tối đa xấp xỉ 197 mã lực.

Kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 3 cấp độ tỷ số truyền (3-eAT), MG ZS có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8,7 giây. Mẫu SUV cỡ B được công bố sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 4,53 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp.

MG ZS thế hệ mới được trang bị gói an toàn chủ động MG Pilot nâng cấp, cùng với 6 túi khí và loạt tính năng khác bao gồm cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe, camera 360 độ, Auto Hold, Auto Lock...

Giá bán 668 triệu đồng của MG ZS thế hệ mới đã cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, vốn từng được niêm yết trong khoảng 518-588 triệu đồng. Khách Việt mua MG ZS sẽ được bảo hành 10 năm kèm chương trình cứu hộ 24/7, bên cạnh ưu đãi trong giai đoạn đầu mở bán là phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Việc được rút gọn chỉ còn duy nhất phiên bản tại Việt Nam có thể khiến MG ZS không dễ dàng cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Các đối thủ của MG ZS trong phân khúc SUV đô thị gồm Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos, Omoda C5, Jaecoo J5, Geely Coolray, Lynk & Co 06, BYD Atto 2, VinFast VF 6...