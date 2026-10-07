Cận cảnh Messi tỏa sáng rực rỡ trong ngày chia tay đội tuyển Argentina

Ngày 7/10, Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với Benin. Đây là lần cuối cùng siêu sao 39 tuổi ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: AP)

Trận đấu cuối cùng của Messi trên quê nhà là nơi người hâm mộ nói lời chia tay với cầu thủ số 10. Đội tuyển Argentina đặt tên cho sự kiện này là “El último tango” - “Điệu tango cuối cùng”. (Ảnh: AP)

Các cầu thủ Argentina cố gắng dồn bóng cho Messi. Siêu sao 39 tuổi là nhân vật chính của trận đấu này. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng cuối cùng của Messi cho đội tuyển Argentina là cú đá phạt đền. (Ảnh: AP)

Trận đấu được tạm dừng ở phút thứ 10 để toàn thể khán giả và thành viên 2 đội tại sân vận động tôn vinh Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc này. (Ảnh: AP)

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina, anh đóng góp hai pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Phút 48, Messi thực hiện quả phạt góc để Nicolas Otamendi đánh đầu ghi bàn. Sau đó, anh tiếp tục tung đường chuyền thuận lợi giúp Nico Paz thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đối phương. (Ảnh: AP)

Phút 71, Messi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Argentina bằng cú sút chân trái quen thuộc. Siêu sao 39 tuổi thực hiện thành công quả phạt đền, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới. Bàn thắng khiến các khán đài chật kín người tại sân Estadio Monumental vỡ òa trong tiếng hô vang đồng thanh: “Messi, Messi”. (Ảnh: AP)

Messi mặc bộ trang phục đặc biệt, chứa đựng nhiều chi tiết tri ân huyền thoại của đội tuyển Argentina. Sọc màu xanh da trời và trắng truyền thống vẫn được giữ nguyên, nhưng phần huy hiệu Argentina, số áo cùng những chi tiết trang trí được phủ màu vàng nổi bật. (Ảnh: AP)

Màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái tái hiện chiếc áo đấu của Lionel Messi diễn ra sau trận đấu. (Ảnh: AP)

Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Messi là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Anh còn cùng Argentina giành Copa America 2021, Copa America 2024 và Finalissima 2022. Ở cấp độ trẻ, Messi vô địch U20 World Cup 2005 và giành huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008. (Ảnh: AP)

Messi phát biểu sau trận đấu trong sự xúc động của các đồng đội, khán giả và cả gia đình anh có mặt tại sân vận động. (Ảnh: AP)