Cận cảnh Mercedes-Benz GLC 350e vừa ra mắt tại Việt Nam, giá 2,999 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLC 350e vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản mới đáng chú ý nhất trong dòng GLC hiện tại khi sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, hướng tới khả năng vận hành kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện.

Mercedes-Benz GLC 350e là phiên bản mới đáng chú ý nhất trong dòng GLC hiện tại khi sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài.

Không chỉ bổ sung phiên bản mới, Mercedes-Benz còn thay đổi giá bán của hai biến thể chạy xăng. GLC 200 giảm 320 triệu đồng, xuống dưới ngưỡng 2 tỷ đồng, trong khi GLC 300 được điều chỉnh giảm 340 triệu đồng, còn 2,499 tỷ đồng. Với mức 2,999 tỷ đồng, GLC 350e trở thành phiên bản có giá cao nhất trong gia đình GLC tại Việt Nam.

Điểm tạo nên sự khác biệt của Mercedes-Benz GLC 350e nằm ở cụm động lực plug-in hybrid. Xe kết hợp máy xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4Matic. Theo thông số nhà sản xuất, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,7 giây.

Một trong những thông số đáng chú ý khác là khả năng vận hành bằng điện. GLC 350e được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện 115-128 km theo tiêu chuẩn WLTP. Bộ sạc AC 11 kW cho phép nạp pin từ 0 lên 100% trong khoảng 2,75 giờ. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được Mercedes-Benz công bố ở mức 2,1-2,5 lít/100 km.

Điểm tạo nên sự khác biệt của Mercedes-Benz GLC 350e nằm ở cụm động lực plug-in hybrid.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLC 350e nằm trong nhóm SUV hạng sang sử dụng hệ truyền động điện hóa, cạnh tranh với Volvo XC60 Plug-in Hybrid. Giá niêm yết của mẫu Mercedes-Benz cao hơn đối thủ khoảng 249 triệu đồng. Trong khi đó, Lexus NX 350h cũng là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe hybrid, dù sử dụng hệ thống tự sạc thay vì plug-in hybrid, với giá bán 3,27 tỷ đồng.

Về thiết kế, GLC 350e được trang bị gói AMG Line, đi cùng bộ mâm AMG 20 inch thiết kế 5 chấu. Xe có gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và thanh giá nóc hoàn thiện màu nhôm. Hệ thống đèn chào mừng chiếu logo Mercedes-Benz xuống mặt đường khi mở cửa, trong khi khu vực bậc cửa phía trước được tạo điểm nhấn bằng dải đèn mang hình ngôi sao ba cánh.

Không gian cabin tiếp tục duy trì phong cách thể thao với vô-lăng 3 chấu bọc da Nappa và hai ghế trước thiết kế thể thao. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, tích hợp thông gió và nhớ 3 vị trí. Danh sách tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động Thermotronic 4 vùng, cùng các công nghệ hỗ trợ chất lượng không khí như Energizing Air Control và Air Balance.

Không gian cabin GLC 350e tiếp tục duy trì phong cách thể thao với vô-lăng 3 chấu bọc da Nappa và hai ghế trước thiết kế thể thao.

Phía sau vô-lăng của Mercedes-Benz GLC 350e là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, kết hợp màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch sử dụng hệ thống MBUX. Xe được tích hợp bản đồ Việt Nam, dẫn đường thực tế tăng cường AR và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái.

Hệ thống âm thanh Burmester 3D với 15 loa, công suất 710 W tiếp tục là một trong những trang bị đáng chú ý trên xe. Về an toàn, GLC 350e sở hữu loạt tính năng hỗ trợ người lái như phanh chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mất tập trung.

Đáng chú ý, camera 360 độ trên xe được tích hợp tính năng Transparent Bonnet. Công nghệ này tạo hình ảnh mô phỏng phần đầu xe, giúp người lái quan sát khu vực ngay bên dưới mũi xe khi di chuyển hoặc thực hiện các thao tác ở không gian hẹp.

Với việc bổ sung GLC 350e, Mercedes-Benz đang đưa thêm lựa chọn plug-in hybrid vào phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, quãng đường chạy điện hơn 100 km theo chuẩn WLTP là yếu tố tạo nên khác biệt đáng chú ý của phiên bản mới so với các biến thể GLC sử dụng động cơ xăng.