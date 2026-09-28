Cận cảnh Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look ra mắt tại Thái Lan, giá gần 10 tỷ đồng

Phiên bản Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vừa được giới thiệu tại Thái Lan với mức giá bán 12,7 triệu baht (tương đương gần 10 tỷ đồng), cho thấy hãng xe Đức đang khai thác một hướng tiếp cận khá khác cho dòng G-Class tại thị trường này khi. Điểm tạo nên tên gọi Vintage Look nằm ở phần ngoại thất khá đặc biệt.

Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look tập trung vào những chi tiết gợi nhớ phong cách G-Class đời cũ.

Mercedes-Benz sử dụng các mảng màu đen cho lưới tản nhiệt, viền đèn, cản xe và một số chi tiết trang trí. Gói PROFESSIONAL Line Exterior cùng Night Package tiếp tục nhấn mạnh phong cách xe địa hình, nhưng trên nền thiết kế vuông vức đặc trưng vốn không thay đổi qua nhiều thế hệ G-Class.

Bộ mâm 18 inch được cung cấp với hai lựa chọn bạc hoặc đen mờ. Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look đồng thời có giá chở đồ trên nóc và thang phía sau, những chi tiết vừa tạo diện mạo đặc trưng vừa phù hợp với hình ảnh một mẫu SUV chuyên dụng. Danh mục màu MANUFAKTUR cũng được mở cho khách hàng Thái Lan, giúp phiên bản này có thêm không gian tùy biến ngoài cấu hình tiêu chuẩn.

Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look có giá chở đồ trên nóc và thang phía sau.

Cách phối màu tiếp tục được đưa vào cabin. G 450 d Vintage Look có ba lựa chọn da Nappa gồm đen, Truffle phối đen và Macchiato phối đen. Mercedes-Benz không thay đổi bố cục khoang lái của G-Class hiện hành mà chủ yếu dùng màu sắc và vật liệu để tạo sự khác biệt.

Phần giá trị cốt lõi của chiếc xe lại nằm ở những thông số không thay đổi theo hướng hoài cổ. Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vẫn sử dụng động cơ diesel 3.0L sáu xi-lanh thẳng hàng, công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Hộp số tự động 9 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4MATIC, cùng bộ ISG2 hỗ trợ hệ thống động lực.

Mercedes-Benz không thay đổi bố cục khoang lái của G-Class hiện hành mà chủ yếu dùng màu sắc và vật liệu để tạo sự khác biệt.

Với cấu hình này, chiếc SUV có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,8 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Khoảng sáng gầm 250 mm, khả năng lội nước 850 mm và khoang hành lý 640 lít, có thể mở rộng lên 2.010 lít khi gập hàng ghế sau, cho thấy Vintage Look không đơn thuần là một gói ngoại hình.

Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look có chiều dài 4.825 mm, rộng 1.984 mm, cao 1.976 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm. Các kích thước này được giữ trên nền tảng G-Class hiện hành, thay vì tạo ra một cấu hình thân xe riêng cho phiên bản đặc biệt.

Kích thước G 450 d Vintage Look được giữ trên nền tảng G-Class hiện hành.

Thực tế, Mercedes-Benz đang dùng những yếu tố mang tính nhận diện để tạo một biến thể riêng trong dòng G-Class. Phần thân xe vẫn giữ nguyên hình khối quen thuộc, còn màu sơn, các chi tiết ngoại thất, mâm xe và vật liệu nội thất đảm nhận vai trò tạo nên cá tính của G 450 d Vintage Look.

Tại Thái Lan, giá xe Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look được niêm yết ở mức 12,7 triệu baht cũng cho thấy đây không phải phiên bản hướng đến nhóm khách hàng chỉ tìm kiếm một chiếc SUV thuần túy. Giá trị của xe nằm ở sự kết hợp giữa cấu hình G 450 d, khả năng cá nhân hóa và phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ lịch sử của G-Class.

Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vẫn sử dụng động cơ diesel 3.0L sáu xi-lanh thẳng hàng, công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.

Vì vậy, điểm khác biệt của G 450 d Vintage Look không nằm ở một động cơ mới hay thay đổi lớn về khả năng vận hành. Mercedes-Benz giữ lại những yếu tố làm nên đặc trưng của G-Class và dùng ngôn ngữ thiết kế hoài cổ để tạo ra một phiên bản có nhận diện riêng, với mức giá gần 10 tỷ đồng tại thị trường Thái Lan.