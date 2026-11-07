Cận cảnh máy lao dầm phục vụ đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long của Vingroup vừa về Việt Nam

Các máy lao dầm này sẽ đưa những thanh dầm nặng 750 tấn từ dưới bãi đúc dầm lên vị trí kết nối giữa hai trụ. Công nghệ này được Tập đoàn Đại Dũng đưa về và vận hành.

Một kỹ sư cho biết, công tác lao lắp dầm trong xây dựng cầu là một quy trình kỹ thuật chuyên sâu, cho phép đưa các dầm bê tông đúc sẵn hoặc dầm thép vượt qua những nhịp cầu dài mà không cần sử dụng hệ thống giàn giáo truyền thống. Toàn bộ quá trình được thực hiện bằng máy lao dầm.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng đang được đẩy mạnh thi công tại hàng chục vị trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, công trình trọng điểm do Vingroup đầu tư đang được đẩy mạnh thi công tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tập trung vào các hạng mục cầu, cọc khoan nhồi và kết cấu phần dưới, hướng tới mục tiêu hoàn thành xây dựng trong năm 2028 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2029.

Một máy lao dầm đang lắp khối dầm nặng hàng trăm tấn

Ghi nhận của Doanh Nhân Trẻ cho thấy, theo cập nhật tiến độ, các nhà thầu đang triển khai thi công tại 45 vị trí trụ cầu trên đoạn tuyến qua Quảng Ninh, với tổng cộng 237 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Riêng khu vực cầu vượt cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đơn vị thi công đã hoàn thành 84 cọc khoan nhồi tại 18 vị trí trụ, đồng thời triển khai 10 bệ trụ và 4 thân trụ.

Để đảm bảo tiến độ, hoàn thành dự án trong năm 2028 và chính thức khai thác thương mại vào năm 2029, chủ đầu tư và các địa phương liên quan đang tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị và tiến độ xử lý đối với từng vị trí cụ thể. Trọng tâm là giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc về đất ở, tài sản trên đất, nuôi trồng thủy sản; đẩy nhanh hoàn thiện quỹ đất tái định cư, phương án di dời các công trình quốc phòng - an ninh.