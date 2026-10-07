Cận cảnh loạt công trình ven đường Nguyễn Hoàng bị tháo dỡ để làm vườn hoa

Đầu tháng 10, UBND phường Từ Liêm (Hà Nội) bắt đầu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Từ Liêm, trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án và trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc chấp hành quyết định thu hồi đất. Qua đó, tạo điều kiện để các hộ dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận và tự giác bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức thực hiện, một số hộ vẫn chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, buộc Ban cưỡng chế phải tiến hành cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật để dự án được thực hiện theo kế hoạch.

Ghi nhận chiều 6/10, hàng loạt công trình trong phạm vi xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt trên đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được phá dỡ.

Nhiều hạng mục trước đây được dựng tạm bằng tôn, phục vụ hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, nay chỉ còn lại nền đất, gạch vỡ và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Xe cẩu cùng các phương tiện vận chuyển liên tục hoạt động để thu gom phế thải, đưa gạch đá ra khỏi khu vực, từng bước giải phóng mặt bằng.

Nhiều khu vực vốn có nhiều hàng quán tạm bợ nay trở nên thông thoáng hơn sau khi các công trình được di chuyển. Tuy nhiên, mặt bằng vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ khi một lượng lớn gạch vữa, đất đá đang được tập kết để vận chuyển đi nơi khác.

Sau khi tháo dỡ công trình, mái tôn và kết cấu công trình còn sót lại đang được người dân tập trung, thu dọn.

Sau khi các công trình được phá dỡ, phần diện tích đất phục vụ xây dựng dự án vườn hoa lộ diện, nhiều người dân kỳ vọng dự án sớm được triển khai.

Việc thu hồi đất và phá dỡ các công trình tạm tạo tiền đề để địa phương triển khai những bước tiếp theo của dự án. Khi hoàn thành, vườn hoa được kỳ vọng sẽ bổ sung không gian xanh và điểm sinh hoạt chung cho cư dân khu vực.

Dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt, giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm (trước đây thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) được UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện tại Văn bản số 588/UBND-KH&ĐT ngày 24/2/2020. Đây là công trình phục vụ lợi ích công cộng, hướng tới cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian xanh và địa điểm vui chơi cho người dân.