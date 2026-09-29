Cận cảnh loạt cầu Kênh Ngang giúp người dân TPHCM thoát cảnh ùn tắc, đi vòng

Nhiều năm qua, người dân phải đi vòng qua các tuyến đường lân cận do thiếu cầu kết nối. Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, khiến việc đi lại mất nhiều thời gian.

Cùng với các công trình như cầu Hiệp An 2, cầu Rạch Cát và cầu đường Bình Tiên, dự án loạt cầu Kênh Ngang được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng kết nối và giảm áp lực ùn tắc cho khu vực.