Cận cảnh Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng

Lexus ES thế hệ mới được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e. Hai bản ES 350h sử dụng hệ truyền động hybrid, trong khi ES 500e đánh dấu lần đầu dòng sedan này có lựa chọn thuần điện. Xe có giá bán từ 2,34 tỷ đến 2,94 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ thứ 8 có ba phiên bản tại Việt Nam: ES 350h Premium giá 2,34 tỷ đồng; ES 350h Luxury giá 2,6 tỷ đồng; ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng. Toàn bộ dải sản phẩm mới đều sử dụng hệ truyền động điện hóa.

ES 500e gây chú ý khi trở thành phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng Lexus ES. Ngoại hình xe cũng được thay đổi đáng kể. Phần đầu xe được xử lý liền lạc hơn mang phong cách thiết kế điện hóa, trong khi các hốc hút gió được bố trí thấp trên cản trước.

Cụm đèn trước được chia thành hai tầng, với dải LED nhận diện hình chữ L đặt phía trên và cụm chiếu sáng chính nằm thấp hơn.

Thiết kế ES mới lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC, theo ngôn ngữ thiết kế Lexus gọi là Clean Tech x Elegance.

Nhìn từ bên hông, ES thế hệ mới có tỷ lệ thân xe lớn hơn thế hệ trước. Chiều dài tổng thể của xe đạt 5.145 mm, tăng 170 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng 80 mm lên mức 2.950 mm.

Phần mui xe được kéo dài và vuốt dần về phía đuôi. Việc gia tăng chiều dài cơ sở cũng giúp Lexus có thêm không gian để cải thiện khoảng cách giữa hai hàng ghế trên thế hệ mới.

Tay nắm cửa dạng ẩn là một trong những chi tiết ngoại thất mới trên Lexus ES. Khi đóng, tay nắm gần như nằm phẳng với bề mặt thân xe, giúp phần hông có thiết kế liền mạch hơn.

Phía sau xe sử dụng dải đèn LED vắt dài hết chiều ngang. Tên thương hiệu Lexus được đặt chính giữa cụm đèn thay cho logo chữ L truyền thống. Trên mẫu ES 500e, ký hiệu phiên bản được đặt bên phải cốp, kèm nhận diện AWD của hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Lý giải việc chưa phân phối ES 350e tại Việt Nam, ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Lexus Việt Nam, cho biết, hãng hiện đánh giá ES 500e phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng trong nước. Trong tương lai, nếu thị trường xuất hiện nhu cầu đối với phiên bản ES 350e, Lexus sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng bổ sung phiên bản này để gia tăng lựa chọn cho khách hàng.

ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4. Hệ thống có khả năng thay đổi tỷ lệ phân bổ mômen xoắn giữa cầu trước và cầu sau từ 100:0 đến 0:100 tùy điều kiện vận hành.

Theo ông Nguyễn Xuân Thuỷ, Trưởng ban Sản phẩm Lexus Việt Nam, ES 500e đạt công suất tối đa 338 mã lực, sử dụng hệ thống eAxle kết hợp dẫn động bốn bánh DIRECT4. Hệ thống liên tục điều chỉnh phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau theo điều kiện vận hành thực tế, qua đó hướng tới tối ưu hiệu suất, quãng đường di chuyển và độ ổn định khi vận hành.

Khoang lái ES thế hệ mới được thiết kế theo hướng tối giản hơn. Bảng táp lô có bố cục ngang, màn hình trung tâm đặt nổi, các nút bấm vật lý được thay bằng dạng cảm ứng. Lexus cho biết cụm phím bấm cảm ứng mới vẫn đem lại phản hồi tương đương với cụm phím vật lý cho người lái.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD, cần số điện tử và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới. Không gian trên mẫu xe thực tế sử dụng phối màu nâu và đen, với phần lớn khu vực điều khiển tập trung quanh màn hình trung tâm.

Vô lăng ba chấu trên ES cũng sử dụng thiết kế mới. Hai bên bố trí các cụm phím chức năng, phía sau là màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin vận hành. Một trang bị mới khác là hệ thống nút điều khiển ẩn thông minh trên vô lăng. Theo Lexus, đây là công nghệ lần đầu tiên được hãng ứng dụng trên ô tô.

ES thế hệ mới cũng là mẫu Lexus đầu tiên sử dụng Lexus Safety System+ 4.0. Hệ thống được nâng cấp khả năng nhận diện môi trường giao thông, đồng thời bổ sung hỗ trợ nhận diện biển báo và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Tại Việt Nam, Lexus ES mới có 7 lựa chọn màu ngoại thất và 3 màu nội thất. Xe bắt đầu có mặt tại các đại lý trên toàn quốc từ ngày 7/10.