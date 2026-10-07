Cận cảnh Lexus ES 500e - sedan thuần điện hạng sang giá gần 3 tỷ đồng

Lexus vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng sedan ES tại thị trường Việt Nam. Trong số này, Lexus ES 500e là phiên bản thuần điện, có giá bán 2,94 tỷ đồng.

Ở thế hệ mới, Lexus ES sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.145 x 1.920 x 1.560 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, Lexus ES dài hơn 170 mm, chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 80 mm.

Ngôn ngữ thiết kế chủ đạo xuyên suốt từ ngoại thất đến nội thất Lexus ES thế hệ mới lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC. Ở phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng chính tạo hình chữ L, thiết kế phân tầng tương phản.

Ở đuôi xe, Lexus ES thế hệ mới được trang bị dải đèn L-Signature dạng độc lập, cùng dải đèn thanh mảnh tăng dấu ấn nhận diện Lexus.

Dàn chân của Lexus ES 500e là mâm xe kích thước 21 inch, thiết kế khí động học. Xe sử dụng bộ lốp thông số 235/45.

Tay nắm cửa dạng ẩn, hỗ trợ cải thiện tính khí động học.

Khoang lái Lexus ES 500e trang bị hiện đại với vô lăng 3 chấu thế hệ mới, cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình trung tâm kích thước 14 inch.

Các phím vật lý trên vô lăng Lexus ES 500e sẽ phát sáng khi người dùng chạm tay vào.

Xe còn được trang bị đế sạc đôi cho thiết bị di động, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson, hệ thống chiếu sáng bề mặt và ốp Bamboo Layering trên phiên bản cao nhất.

Lexus cho biết đã áp dụng thế hệ ghế ngồi hoàn toàn mới trên ES thế hệ mới, với thiết kế thanh mảnh cùng cấu trúc công thái học đa lớp. Vị trí ghế nâng cao, trong khi hàng ghế sau được tinh chỉnh tư thế ngồi và góc ngả.

Dung tích khoang hành lý phía sau của Lexus ES 500e là 462 lít.

Phiên bản thuần điện Lexus ES 500e sở hữu thiết lập motor kép, công suất 224 mã lực phía trước và 118 mã lực phía sau. Đi cùng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau. Mẫu sedan điện tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Xe được trang bị pin lithium-ion thế hệ mới với cell pin dung lượng lớn, bố trí dưới sàn xe trong phạm vi chiều dài cơ sở. Chuẩn sạc tiêu chuẩn CCS2, pin cũng có hệ thống làm mát hiệu suất cao cùng cấu trúc bảo vệ đa lớp. Lexus cho biết khách hàng mua ES 500e được miễn phí lắp đặt trụ sạc AC 22 kW tại nhà, miễn phí sạc tại đại lý Lexus chính hãng.

Mẫu sedan điện hạng sang được trang bị hệ thống Lexus Safety System+ 4.0 thế hệ mới nhất, lần đầu bổ sung tính năng hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Lexus ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng. Bên cạnh biến thể thuần điện, dòng sedan hạng sang còn có các phiên bản hybrid, giá bán lần lượt 2,34 tỷ đồng cho Lexus ES 350h Premium và 2,6 tỷ đồng cho Lexus ES 350h Luxury.

Dòng Lexus ES tiếp tục cạnh tranh loạt đối thủ ở phân khúc sedan hạng sang gồm Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Volvo S90, Audi A6... Riêng với Lexus ES 500e thuần điện, Volvo ES90 sắp ra mắt Việt Nam sẽ là đối thủ trực tiếp đáng chú ý nhất.

Phúc Hậu