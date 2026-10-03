Cận cảnh lan can hoen gỉ, nguy cơ gây thương tích cho du khách ở biển Nha Trang

Dọc tuyến biển trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều đoạn lan can đang trong tình trạng hoen gỉ, bong tróc, thậm chí gãy rời. Đây là khu vực mỗi ngày có đông người dân và du khách qua lại. Vì vậy những hư hỏng tưởng như chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan này lại có thể trở thành mối nguy gây thương tích nếu không được kiểm tra, sửa chữa kịp thời.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, dọc bờ biển Nha Trang hiện tại không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Nhiều mảng bê tông bảo vệ lan can đã bong tróc, nứt vỡ, để lộ phần khung bên trong là những thanh sắt đã hoen gỉ.

Những trụ bê tông bảo vệ bị gãy đổ, bong tróc phần xi măng làm lộ lõi thép sắt nhọn có thể gây thương tích cho người dân nếu họ không cẩn thận quan sát.

Chỉ cần trời tối hoặc thiếu quan sát, những lõi thép trơ khung này có thể gây thương tích cho người qua lại ngay tức khắc.

Là hạng mục nằm ngay sát biển, hệ thống lan can thường xuyên chịu tác động và bị ăn mòn bởi độ ẩm, hơi muối. Theo thời gian, nếu lớp bảo vệ bị hư hỏng mà không được xử lý, phần kim loại bên trong có thể tiếp tục bị oxy hóa, làm công trình nhanh chóng xuống cấp.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ở Nha Trang) cho biết: “Tôi thấy mấy lan can này bị hư hỏng, đổ gãy lâu nay. Mỗi buổi trưa, tôi hay ra đây hóng mát. Nhìn mấy thanh lan can này cũng lo vì sợ người ta không để ý là dễ bị thương”.

Nhiều người cho biết, những thanh sắt này bị hoen gỉ đã lâu, ai mà vướng vô thì rất nguy hiểm.

Khoảng cách an toàn cho người dân và du khách rất mong manh. Sơ sẩy một thoáng, cái giá phải trả sẽ là thương tích cho người qua lại tức thì.

Nhiều người cho biết mỗi khi ra biển dẫn theo trẻ con rất lo lắng. Đôi lúc đi qua đi lại cũng dễ bị va quẹt. Những khung sắt trơ trọi giữa không gian ven biển không chỉ đặt ra câu chuyện về an toàn mà còn là một điểm trừ trong mắt nhiều du khách.

Ông Evenii (Du khách Nga) cho rằng, những lan can này trông khá mất thẩm mỹ, cần được cải tạo trong thời gian tới.

Những công trình nằm trong không gian công cộng bên biển, xuống cấp là điều có thể xảy ra theo thời gian. Điều quan trọng là những dấu hiệu hư hỏng cần được phát hiện và xử lý. Bởi một tuyến biển hấp dẫn không chỉ được đánh giá bằng cảnh quan mà còn ở việc mỗi bước chân của người dân và du khách luôn đi cùng cảm giác an toàn.

Nha Trang có bãi biển dài, đẹp, nước biển xanh và êm thu hút rất nhiều du khách. Ông Lê Anh Đức (du khách tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Tôi mong rằng chính quyền địa phương các cấp có biện pháp khắc phục để trả lại cảnh quan xanh sạch đẹp”.

Mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách đổ về bãi biển Nha Trang để vui chơi, thư giãn. Vì vậy việc sớm khắc phục, sửa chữa những lan can bờ biển hư hỏng, đổ gãy là rất cần thiết để bảo vệ an toàn cho người dân và du khách.

Bởi những hình ảnh này sẽ làm xấu đi bộ mặt của phố biển Nha Trang xinh đẹp trong mắt du khách rất nhiều.

Về việc này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết phường đã có kế hoạch sửa chữa những lan can bảo vệ này.

“Phường đã cử lực lượng chức năng đi rà soát cụ thể và sẽ sửa chữa trong thời gian tới để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”, ông Sơn cho biết thêm.