Cận cảnh lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn vượt sóng về TP.HCM

Từ sáng sớm 18/10, các tàu kéo và tàu lai dắt đã tập kết tại cảng Nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TP.HCM, chuẩn bị đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lên đường. Tổ hợp vòm thép cùng hệ khung đỡ nặng khoảng 3.400 tấn được vận chuyển trên sà lan chuyên dụng, dự kiến đến khu vực Bến Bạch Đằng vào 19/10.

Nhịp chính cầu đi bộ có kết cấu vòm thép dài khoảng 187m, được chế tạo tại Nhà máy Đại Dũng. Cùng với hệ khung đỡ, toàn bộ tổ hợp có trọng lượng khoảng 3.400 tấn.

Sau khi rời cảng, sà lan chở kết cấu cầu được tàu kéo chính dẫn đường, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Khoảng 7h20 ngày 18/10, đoàn tàu lai dắt di chuyển qua khu vực vịnh Gành Rái, hướng về phao số 0. Đây là khu vực có mật độ phương tiện hàng hải lớn, với nhiều tàu biển quốc tế, tàu thủy và sà lan lưu thông mỗi ngày, đòi hỏi đoàn vận chuyển phải tuân thủ nghiêm phương án điều động.

Hành trình đưa kết cấu cầu từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM đi qua vùng biển ven bờ và mạng lưới sông nội địa, với tổng chiều dài khoảng 124km.

Tàu kéo chính VNL Vision có công suất 5.000 mã lực, được trang bị hệ thống chân vịt Azimuth có khả năng xoay 360 độ. Thiết bị này giúp tăng khả năng điều động, hỗ trợ kiểm soát hướng di chuyển của đoàn lai dắt và phục vụ các thao tác xoay sà lan khi đưa kết cấu cầu vào vị trí lắp đặt.

Hai tàu lai dắt áp mạn, mỗi tàu có công suất 5.000 mã lực, phối hợp cùng tàu kéo chính để giữ hướng và hỗ trợ điều chỉnh đội hình. Một tàu kéo dự phòng công suất 2.400 mã lực cũng tham gia hành trình, sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh tình huống cần thiết.

Trong sáng 18/10, đoàn tàu lần lượt tiếp cận và di chuyển qua khu vực phao số 0, cửa ngõ kết nối vùng biển với luồng Soài Rạp. Đây là chặng chuyển tiếp quan trọng trước khi sà lan chở nhịp cầu tiếp tục hành trình trên các tuyến luồng dẫn vào hệ thống sông của TP.HCM.

Trong suốt hành trình, đoàn vận chuyển có sự phối hợp của đơn vị thi công, Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo kế hoạch, đoàn lai dắt nghỉ qua đêm tại khu vực phao neo SR05 trên luồng Soài Rạp, sau đó tiếp tục hành trình vào ngày 19/10. Dự kiến chiều cùng ngày, sà lan sẽ đến khu vực Bến Bạch Đằng, TP.HCM, chuẩn bị cho công tác định vị, đưa nhịp vòm thép vào vị trí lắp đặt và hợp long cầu đi bộ theo kế hoạch ngày 21/10.

Clip toàn cảnh đoàn tàu kéo và các tàu lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn rời Nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TP.HCM, bắt đầu hành trình vượt 124km đường thủy về Bến Bạch Đằng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam Bộ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM. Công trình tạo thêm không gian để người dân, du khách dạo bộ, ngắm cảnh sông Sài Gòn và cảm nhận nhịp sống thành phố từ một góc nhìn khác. Công trình do Nutifood tài trợ, là món quà tri ân người tiêu dùng đã tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt công cộng giữa trung tâm thành phố. Mặt cầu được bố trí làn đi bộ, đường dạo ngắm cảnh, lối tiếp cận cho người khuyết tật và xe đạp, hướng đến phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng. Khi nhịp vòm chính được lắp đặt, hợp long, công trình được kỳ vọng trở thành điểm hẹn mới bên sông Sài Gòn, góp phần làm phong phú trải nghiệm đô thị và cảnh quan hai bờ sông.