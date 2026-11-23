Kia đang mở rộng sự hiện diện trong phân khúc xe điện tại Đông Nam Á bằng việc giới thiệu Kia Carens EV tại Indonesia. Thay vì tập trung vào những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, hãng lựa chọn một sản phẩm có khả năng phục vụ nhu cầu gia đình với cấu hình ba hàng ghế, nhiều tiện nghi và hai phương án dung lượng pin.

Kia Carens EV được phân phối với bốn phiên bản: Air 7 chỗ, Air Captain 6 chỗ, Earth 7 chỗ và Earth Captain 6 chỗ.

Tại thị trường này, mẫu xe MPV điện được phân phối với bốn phiên bản: Air 7 chỗ, Air Captain 6 chỗ, Earth 7 chỗ và Earth Captain 6 chỗ. Giá niêm yết nằm trong khoảng 379-432 triệu Rupiah, tương đương 535-609 triệu đồng. Đáng chú ý, Carens EV thực chất là phiên bản đổi tên của Carens Clavis EV đang bán tại Ấn Độ, được điều chỉnh tên gọi để phù hợp với thị trường Indonesia.

Với chiều dài 4.550 mm, Kia Carens EV duy trì vóc dáng của một mẫu MPV gia đình nhưng có một số thay đổi ở ngoại thất nhằm phân biệt với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Phần đầu xe được làm mới bằng lưới tản nhiệt phát sáng, đèn sương mù LED và vị trí đặt cổng sạc. Hốc hút gió lớn trên cản trước được lược bỏ, trong khi bộ mâm hợp kim 17 inch có thiết kế hướng đến hiệu quả khí động học.

Điểm đáng chú ý của Carens EV không chỉ nằm ở hệ truyền động mà còn ở khả năng bố trí nội thất. Người mua có thể lựa chọn cấu hình 6 chỗ với hai ghế Captain độc lập ở hàng ghế thứ hai hoặc phiên bản 7 chỗ truyền thống. Cách bố trí này giúp xe đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ sử dụng cho gia đình đông thành viên đến ưu tiên sự thoải mái cho hành khách phía sau.

Khoang nội thất của Kia Carens EV.

Không gian chứa hành lý cũng được Kia khai thác khá tốt. Khoang hành lý phía sau có dung tích thay đổi từ 216 đến 1.973 lít tùy vị trí các hàng ghế, bên cạnh ngăn chứa đồ bổ sung 21 lít dưới nắp ca-pô. Đây là chi tiết hữu ích trên xe điện khi không gian phía trước có thể được tận dụng cho mục đích lưu trữ.

Bước vào khoang lái, người dùng sẽ bắt gặp cụm màn hình kép có tổng kích thước 26,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đều đạt 12,3 inch. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trên các phiên bản Earth, Kia bổ sung nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh hai mảnh, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn trang trí nội thất 64 màu, ghế trước thông gió và ghế lái chỉnh điện.

Khả năng kết nối cũng được chú trọng với hệ thống Kia Connect có mặt trên cả bốn phiên bản. Chủ xe có thể sử dụng điện thoại để kiểm tra tình trạng pin, theo dõi tiến trình sạc, tìm vị trí đỗ xe, xem lịch bảo dưỡng hoặc sử dụng thiết bị di động thay cho chìa khóa truyền thống. Riêng phiên bản Earth được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 20 tính năng, bao gồm hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo nguy cơ va chạm phía trước.

Người mua có thể lựa chọn cấu hình 6 chỗ với hai ghế Captain độc lập ở hàng ghế thứ hai hoặc phiên bản 7 chỗ truyền thống.

Về sức mạnh, Kia cung cấp hai cấu hình mô-tơ điện. Phiên bản Air có công suất 134 mã lực, còn bản Earth đạt 171 mã lực. Mặc dù khác biệt về công suất, cả hai đều có mô-men xoắn cực đại 225 Nm và sử dụng bộ pin lithium-ion NMC đặt dưới sàn xe.

Khả năng di chuyển giữa hai phiên bản có sự chênh lệch đáng kể. Bản Air sử dụng pin 42 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 404 km. Trong khi đó, bản Earth được trang bị pin 51,4 kWh, nâng quãng đường di chuyển lên 490 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là kết quả theo chu trình thử nghiệm MIDC của Ấn Độ, do đó phạm vi vận hành thực tế có thể thấp hơn tùy điều kiện giao thông và cách sử dụng.

Để rút ngắn thời gian chờ sạc, Kia Carens EV hỗ trợ bộ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC 100 kW. Với phiên bản Earth, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% vào khoảng 39 phút khi sử dụng thiết bị sạc nhanh phù hợp. Xe còn có hệ thống tái tạo năng lượng với các mức điều chỉnh thông qua lẫy sau vô lăng, cùng chế độ i-Pedal cho phép người lái kiểm soát quá trình tăng và giảm tốc chủ yếu bằng bàn đạp ga.

Kia cung cấp hai cấu hình mô-tơ điện cho Carens EV.

Một tiện ích đáng chú ý khác là công nghệ V2L trên bản Earth, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin xe để cấp cho các thiết bị bên ngoài. Tính năng này mở rộng công năng của Carens EV, đặc biệt trong những chuyến đi xa hoặc hoạt động ngoài trời.

Theo kế hoạch, hãng sẽ lắp ráp Kia Carens EV tại Indonesia và bắt đầu bàn giao xe từ tháng 12/2026. Với cấu hình MPV ba hàng ghế, nhiều lựa chọn nội thất và tầm hoạt động tối đa 490km, mẫu xe được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng gia đình đang cân nhắc chuyển sang phương tiện điện. Hiện Kia chưa tiết lộ kế hoạch đưa Carens EV về phân phối tại Việt Nam.