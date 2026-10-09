Cận cảnh khu vực Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

Video: Cận cảnh điểm sạt lở ảnh hưởng hàng chục hộ dân ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa)

Những ngày qua, người dân thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng khi các ngọn đồi Na Lo và Na Niêng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sụt lún và sạt trượt sau đợt mưa lớn kéo dài. Nỗi lo đất đá bất ngờ đổ xuống khiến hàng chục hộ dân chưa thể yên tâm trở về nhà, dù nhiều tài sản và công sức tích góp bao năm vẫn còn ở đó.

Theo người dân địa phương, lâu nay, các khu vực đồi Na Lo và Na Niêng là nơi bà con phát triển kinh tế. Thế nhưng, sau những đợt mưa lớn liên tiếp, nhiều vị trí trên sườn đồi xuất hiện vết nứt kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Bà Lương Thị Giang (SN 1968, trú thôn Tân Lập) cho biết, đợt mưa lớn hồi tháng 9 đã khiến ngọn đồi Na Lo phía sau nhà bị nứt gãy, sạt trượt, làm sập một mảng tường lớn ở căn bếp của gia đình.

“Căn nhà kiên cố mới xây chưa lâu đã bị đất từ đồi sạt xuống, xô ngã. Giờ có nhà mà không ai dám vào ở, chỉ mong sớm có nơi ở mới để thoát khỏi chỗ sạt lở chứ sợ lắm rồi”, bà Giang lo lắng. Trong ảnh, các mảng tường bị đất sạt xuống, bẻ gãy kết cấu, tràn vào bên trong nhà.

Tình trạng sạt trượt đất đá từ ngọn đồi chưa có dấu hiệu dừng lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lương, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 1.000m. Các vết nứt nằm cách chân đồi khoảng 15-60m. Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,6m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt với khối lượng đất đá lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến đường tỉnh 530B.

"Khu vực sụt lún, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 34 hộ dân với 180 nhân khẩu ở thôn Tân Lập cùng 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Trước mắt, địa phương đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo và theo dõi các diễn biến. Về lâu dài họ cần hoàn thiện sớm việc bố trí tái định cư cho các hộ dân", ông Thảo cho hay.

Những rãnh nứt chi chít từ chân đồi lên các sườn dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài.

Ông Hà Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết, trong số 34 hộ dân bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, 16 hộ còn lại chưa nằm trong diện được sắp xếp của dự án.

Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trong thời gian chờ phương án xử lý, địa phương yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo, Na Niêng và những vị trí tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt gãy, sụt lún.

Khu vực dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân thôn Tân Lập (xã Đồng Lương) bị ảnh hưởng.

Nhiều vị trí trên Tỉnh lộ 530B cũng sạt lở, mất an toàn.