Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, 66 căn hộ thuộc quỹ nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (tên thương mại NHS Trung Văn). Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư.

Giá bán được công bố là 20,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT; phí bảo trì hơn 384.000 đồng/m2. Với diện tích căn hộ dao động từ 69,9-76,8m2, tổng giá trị mỗi căn khoảng 1,4-1,6 tỷ đồng.

Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ 66 căn cho thuê chuyển bán từ ngày 9/12/2026 đến ngày 22/1/2027 và dự kiến ký hợp đồng mua bán + bàn giao căn hộ là tháng 2/2027.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m2, gồm một tòa nhà cao 32 tầng nổi, hai tầng hầm với 275 căn hộ (trong đó 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn nhà ở thương mại. Dự án này có vị trí đắc địa trên đường Tố Hữu, cách ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến khoảng hơn 2km.

Năm 2023, NHS Trung Văn từng mở bán nhà ở xã hội với mức giá 19,5 triệu đồng/m2. Thời điểm đó, dự án thu hút sự quan tâm lớn của người dân khi có hơn 1.300 hồ sơ đăng ký tham gia bốc thăm để lựa chọn người được mua nhà.

Đến đầu năm 2025, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho cư dân vào sinh sống. Do đó, khác với những dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình xây dựng, người mua 66 căn hộ thuộc diện cho thuê chuyển sang bán lần này có thể nhận nhà sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường căn hộ tại khu vực này cũng xuất hiện mức giá chào bán khá cao. Đáng chú ý, các căn hộ thương mại tại dự án NHS Trung Văn đang được rao bán khoảng 80 triệu đồng/m2, cao gần 4 lần so với mức giá nhà ở xã hội được công bố.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa công bố kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội (căn hộ đang cho thuê chuyển sang bán) dự án khu nhà xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome) của liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Dự án có diện tích xây dựng hơn 1.900m2, gồm một tòa cao 25 tầng và 3 tầng hầm, đã bàn giao vào năm 2022. Đợt mở bán này có 98 căn thuộc diện cho thuê chuyển sang bán với giá 16,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 43,4m2 đến 65,4m2, giá một căn từ 720 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng.