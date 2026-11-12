Nhà đất

Cận cảnh khu nhà ở xã hội đang hoàn thiện tại Thiên Lộc

Công nhân của nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án Nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City (xã Thiên Lộc) để đón người dân vào ở trong quý IV-2026.

Báo Hà Nội Mới
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Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc) được khởi công từ tháng 3-2025.

Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc) được khởi công từ tháng 3-2025.

Dự án do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Công trình được triển khai trên ô đất CT3 có diện tích 2,4ha, bao gồm 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum.

Công trình được triển khai trên ô đất CT3 có diện tích 2,4ha, bao gồm 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum.

Tổng số căn hộ là 1.104 căn, bao gồm 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại.

Tổng số căn hộ là 1.104 căn, bao gồm 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại.

Liên danh chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ nhà ở xã hội tại CT3.

Liên danh chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ nhà ở xã hội tại CT3.

Giá bán căn hộ tại đây là 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%), tương đương khoảng 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng cho một căn hộ.

Giá bán căn hộ tại đây là 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%), tương đương khoảng 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng cho một căn hộ.

Sau khoảng 20 tháng triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành phần thô, sơn bề mặt ngoài.

Sau khoảng 20 tháng triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành phần thô, sơn bề mặt ngoài.

Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục bên trong và ngoài tòa nhà như: Xử lý nền thi công vỉa hè, lát nền…

Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục bên trong và ngoài tòa nhà như: Xử lý nền thi công vỉa hè, lát nền…

Nhà thầu thi công đã đạt hơn 90% khối lượng công việc của công trình. Những công việc còn lại đang được công nhân thực hiện khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra.

Nhà thầu thi công đã đạt hơn 90% khối lượng công việc của công trình. Những công việc còn lại đang được công nhân thực hiện khẩn trương để bảo đảm tiến độ đề ra.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện không gian sống của hàng trăm hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp ở khu vực đô thị.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện không gian sống của hàng trăm hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp ở khu vực đô thị.

Dự kiến dự án sẽ bàn giao nhà cho các hộ dân trong quý IV-2026.

Dự kiến dự án sẽ bàn giao nhà cho các hộ dân trong quý IV-2026.

Quang Thái - Phạm Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-canh-khu-nha-o-xa-hoi-dang-hoan-thien-tai-thien-loc-1765592.html