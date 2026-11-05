Cận cảnh khu nhà nửa thế kỷ ở Nam Định sắp 'biến hình' thành dự án chung cư cho thuê 500 tỷ

Được xây dựng từ năm 1978, khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định (sau là Nhà máy Dệt Nam Định).

Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù vậy, nhiều hộ gia đình vẫn bám trụ tại đây, hằng ngày đối mặt với những bất tiện và nguy cơ mất an toàn.

Ông Mai Văn Tư, Tổ trưởng Tổ dân phố Cửa Bắc 1, phường Nam Định, cho biết, khu chung cư có 154 hộ dân, với khoảng 500 nhân khẩu. Phần lớn hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều gia đình đã sinh sống tại đây hàng chục năm, thậm chí có nhiều thế hệ cùng ở trong một căn hộ chật chội, xuống cấp.

Hệ thống điện tại khu chung cư 5 tầng cũ kỹ, dây dẫn chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Qua nhiều năm, một số hộ tự cơi nới, dựng thêm “chuồng cọp” để mở rộng diện tích sử dụng. Phần cơi nới này khiến các tòa nhà thêm nhếch nhác, đồng thời có thể làm thay đổi kết cấu công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Rác thải vứt tràn lan trên mái tôn của khu vực tầng dưới, gây mất vệ sinh.

Tường ngoài các dãy nhà bong tróc, ẩm mốc; cây dại mọc chen trong những khe tường, khiến khu tập thể càng thêm hoang tàn giữa khu vực đô thị đông đúc.

Bên trong các căn hộ, nhiều phòng đã cũ kỹ, xập xệ, điều kiện sinh hoạt chật chội, bí bách.

Bà Trần Thị Loan (80 tuổi) cho hay, bà chuyển về khu chung cư 5 tầng sinh sống từ khoảng năm 1979-1980, khi còn là công nhân Nhà máy Dệt Nam Định. Sau gần nửa thế kỷ gắn bó, bà chứng kiến khu nhà ngày càng xuống cấp. Điều kiện sống ẩm thấp, mất vệ sinh khiến sức khỏe của bà bị ảnh hưởng, trong khi nỗi lo về sự an toàn luôn thường trực. Dù vậy, do kinh tế khó khăn, bà không có điều kiện chuyển đến nơi ở khác.

“Nhiều năm trở lại đây, khu chung cư 5 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi mùa mưa bão đến, tôi lại rất lo sợ. Tôi mong khu chung cư sớm được xây dựng lại và sau khi xây xong người dân chúng tôi được tiếp tục thuê với mức giá phù hợp”, bà Loan bày tỏ.

Tương tự, bà Hoàng Thị Kim Thúy (82 tuổi) cùng con gái cũng sống trong căn hộ chật hẹp, xuống cấp tại khu chung cư 5 tầng số 4.

Những mảng tường nứt, vữa bong tróc, rơi xuống khiến bà Thúy và các hộ dân không khỏi lo lắng.

Đứng nép bên cầu thang đã trũng lún của dãy nhà, bà Thúy giãi bày: “Ở tuổi gần đất xa trời, mong ước lớn nhất của tôi là có nơi ở an toàn. Nhiều năm nay, tôi sống trong cảnh vừa ở vừa sợ vì căn hộ quá xuống cấp. Trong nhà, ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn rơi xuống liên tục, tôi chỉ sợ rơi trúng đầu. Sợ nhất là mùa mưa bão. Mưa to thì lo thấm dột trên trần xuống, rồi từ ban công nước hắt vào nên rất ẩm thấp; còn bão về thì tôi lại thu vội đồ đạc để di dời tạm đến chỗ khác. Khổ vô cùng!”

Bà Phùng Thị Hằng (67 tuổi) đã gắn bó với khu tập thể từ năm 1979. Căn hộ rộng vỏn vẹn 15m2 là nơi bà sinh sống cùng hai người cháu suốt nhiều năm qua. Do diện tích hạn chế, bà phải tận dụng từng khoảng trống để bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và cất giữ đồ đạc.

Bà Hằng chia sẻ, dù luôn lo lắng trước tình trạng xuống cấp của công trình, khu tập thể vẫn là nơi nương náu của bà quá nửa đời người. Vì vậy, bà không tránh khỏi buồn và tiếc nuối khi nghĩ đến ngày phải rời xa nơi đã gắn bó gần trọn cuộc đời.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu chung cư 5 tầng, ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án xây dựng chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh. Theo kế hoạch, hai tòa chung cư 5 tầng cùng Chợ Xanh sẽ được phá dỡ để triển khai dự án xây dựng khu chung cư mới.

Dự án có tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng, gồm một tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật; thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế khu nhà tập thể cũ, góp phần chỉnh trang đô thị và bổ sung quỹ nhà ở cho thuê tại khu vực trung tâm.

Quyền lợi của người dân phải di dời để phục vụ cải tạo, xây dựng dự án chung cư cho thuê đã được tỉnh Ninh Bình tính đến từ sớm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, ngày 29/10, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/11/2026.

Theo nghị quyết, mỗi hộ đủ điều kiện được hỗ trợ 3 triệu đồng chi phí di dời một lần. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ kinh phí tự bố trí chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án. Mức hỗ trợ được tính theo số nhân khẩu: hộ một người được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; hộ từ 2-4 người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hộ từ 5 người trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Khoản hỗ trợ được chi trả theo thời gian thực tế phải di dời, nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ thời điểm di dời theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi dự án hoàn thành, các hộ dân sẽ được trở lại sinh sống trong các tòa nhà cho thuê tiện ích và hiện đại.