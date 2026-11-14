Cận cảnh khu đất xây tổ hợp thể thao đa năng lớn tại Mỹ Đình

Theo nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 28-10, thành phố sẽ đầu tư Tổ hợp Nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng. Dự án được triển khai tại ô đất 4A2.4, thuộc Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, có diện tích sử dụng đất khoảng 4,88ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.523 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác hơn 271 tỷ đồng; phần dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Khu đất rộng gần 4,9ha tại Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, nơi dự kiến xây dựng tổ hợp thể thao đa năng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khu đất triển khai dự án nằm sát đường Trần Hữu Dực, được quây tôn xung quanh. Bên trong chủ yếu là đất trống, cỏ mọc khá dày. Khu đất cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình hơn 1km, xung quanh có nhiều công trình thể thao như Cung Điền kinh Mỹ Đình, sân tập bóng đá Mỹ Đình và Trung tâm thể thao Nhảy cầu.

Dự án tổ hợp thể thao đa năng nằm sát đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo phương án đầu tư, tổ hợp gồm 3 hạng mục chính: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và khu ký túc xá dành cho vận động viên. Ngoài ra, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

Nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, 2 tầng hầm bố trí khu vực đỗ xe. Khán đài được bố trí ở cả 4 phía, sức chứa dự kiến từ 5.000 đến 6.000 người. Công trình phục vụ nhiều môn thể thao trong nhà như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-da và pickleball. Nhà thi đấu hướng tới tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Công trình nhà tập luyện được thiết kế cao 8 tầng, bố trí không gian theo đặc thù từng bộ môn. Tầng 1 dự kiến bố trí bể bơi 8 làn. Các tầng từ 2 đến 7 phục vụ tập luyện các môn vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate... Tầng 8 dành cho hoạt động tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, bảo đảm yêu cầu về chiều cao của các môn thể thao này.

Một hạng mục quan trọng khác là khu ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, dự kiến đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Theo định hướng, công trình không chỉ phục vụ huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao mà còn là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn. Nhà thi đấu được nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và hoạt động kinh tế đêm của Thủ đô.

>>> Một số hình ảnh khu đất dự kiến xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng tại Mỹ Đình: