Cận cảnh khu 'đất vàng' ở Ninh Bình bỏ hoang cả thập kỷ, sắp được đấu giá

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, mới đây đã chỉ đạo các sở, ban, ngành về việc thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Nhà thi đấu) thuộc phường Hoa Lư.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 15/9/2009, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17/4/2013, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 780,363 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 20ha, gồm các hạng mục như công viên cây xanh, hạ tầng khu đất hỗn hợp và hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch là từ năm 2009 đến năm 2015.

Khu "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm tỉnh Ninh Bình nhưng bị bỏ hoang cả thập kỷ.

Dù mặt bằng đã được giải phóng, phân lô và các hạng mục như đường giao thông chính, đường nội khu, vỉa hè đã hoàn thành, khu dân cư vẫn chưa được đưa vào khai thác như kỳ vọng. Sau nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng bất thành, khu “đất vàng” bị bỏ hoang hơn 10 năm qua.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Quốc lộ 10, hướng nhìn ra sông Đáy và sát cạnh các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2025, Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã đưa dự án này vào danh sách thanh tra chuyên đề “Các công trình, dự án đầu tư công có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh”.

Hệ thống đường giao thông chính, đường nội khu, vỉa hè của mặt bằng đã hoàn thành.

Kết quả thanh tra chỉ ra một số tồn tại của dự án, như thiếu bản vẽ tổng mặt bằng công trình, chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và việc chỉ định nhà thầu chưa phù hợp với quy định. Việc bố trí nguồn vốn của UBND TP Ninh Bình, Hoa Lư để thanh toán chưa phù hợp so với quyết định đầu tư được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình xác định việc bố trí vốn chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời có sự điều chỉnh, thay đổi về quy hoạch đô thị liên quan tới phạm vi dự án nên quá trình hoàn thành bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân chủ yếu là vốn thực hiện dự án phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại chính khu dân cư. Khi đấu giá không thành công, dự án thiếu vốn triển khai theo tiến độ.

Dự án bỏ hoang nhiều năm nên cỏ mọc um tùm.

Rác thải vứt bừa bãi ở các tuyến đường nội khu của dự án.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện mặt bằng, vỉa hè và đường nội khu đã hoàn thành. Tuy nhiên, do bỏ hoang nhiều năm, nhiều khu vực đất trống cây cỏ mọc um tùm, đường nội khu trở thành nơi đổ rác thải, còn mặt bằng được người dân tận dụng trồng nhiều loại cây như xoài, sanh, lát...

Hiện các sở, ban, ngành, UBND phường Hoa Lư và các đơn vị liên quan đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Người dân tranh thủ trồng cây ăn quả trên đất dự án.