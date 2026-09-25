Cận cảnh khoảnh khắc công an giải cứu người đàn ông bám bụi cây giữa dòng nước lũ
Một người đàn ông ở xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi khi trên đường về nhà, may mắn bám được vào bụi cây giữa dòng nước chảy xiết.
Theo tin từ trang Thông tin Chính phủ, chiều 24/9, tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông trên đường trở về nhà không may bị dòng nước lũ cuốn trôi bám được vào bụi cây.
Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Liêm nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ.
Nước lũ chảy xiết khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.
Công an xã Hàm Liêm đã phối hợp với Đội Tìm Kiếm Cứu Nạn Bình Thuận giải cứu thành công người đàn ông đến nơi an toàn.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/can-canh-khoanh-khac-cong-an-giai-cuu-nguoi-dan-ong-bam-bui-cay-giua-dong-nuoc-lu-52218.html