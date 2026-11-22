Video cận cảnh khai thác tận thu gỗ trong rừng để triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ nối với nước Lào.

Những ngày trung tuần tháng 11/2026, các đơn vị chức năng đang khẩn trương khai thác tận thu gỗ trên diện tích rừng tự nhiên đoạn qua xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An﻿) gần khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ. Đây là những cánh rừng được chuyển đổi mục đích sử dụng để phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ﻿ nối với nước Lào.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km, có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, khởi công ngày 18/5/2026 và được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.

Trước đó vào cuối tháng 9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã ban hành 3 Quyết định phê duyệt phương án khai thác tận thu gỗ từ rừng tự nhiên﻿ khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án cao tốc. Khu vực khai thác tận thu có tổng diện tích hơn 100ha, thuộc quản lý của UBND xã Kim Bảng, BQL Rừng phòng hộ Thanh Chương và Tổng đội TNXP 5.

Từ ngày 5/11, các đơn vị trúng đấu giá đã huy động đông đảo máy móc, phương tiện vào rừng để khai thác tận thu lâm sản. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm sớm hoàn thành việc khai thác, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc.

Trước khi đưa máy móc vào khai thác, các đơn vị quản lý rừng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm đếm, xác định vị trí, đánh dấu cây trong phạm vi được phép chặt hạ. Công tác rà soát được thực hiện nhằm hạn chế khai thác sai vị trí, sai đối tượng. Bên cạnh việc kiểm tra thực địa, Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh Chương còn tiến hành rà soát, đối chiếu với hệ thống bản đồ vệ tinh để xác định phạm vi khai thác chính xác.

Theo phương án được phê duyệt, tổng số cây dự kiến khai thác tại cả 3 khu vực là hơn 89 nghìn cây, sản lượng gỗ hơn 11,5 nghìn m3. Các loại gỗ khai thác chủ yếu thuộc nhóm II đến nhóm VIII, trong đó có táu, dổi và một số loài cây rừng thông thường khác.

Nhiều cây gỗ lớn, thân thẳng, có đường kính cả mét nằm trong phạm vi dự án được đốn hạ.

Để đảm bảo tiến độ, nhiều tổ đội được thuê đến để khai thác cây gỗ.

Những thân gỗ sau khi chặt hạ được cắt thành từng đoạn, tập kết để vận chuyển ra khỏi khu vực khai thác. Việc khai thác được triển khai theo phương thức cuốn chiếu. Cây được chặt hạ đến đâu, máy móc và phương tiện vận chuyển sẽ thu gom, đưa gỗ, củi ra bãi tập kết đến đó, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Những cây gỗ lớn được khai thác chỉ còn trơ trọi gốc.

Gỗ sau khi cưa được phân loại, đánh dấu, đánh số trước khi đưa ra khỏi rừng, đảm bảo việc quản lý sản lượng khai thác.

Những chiếc xe vận chuyển gỗ ra khỏi rừng sau khi đã hoàn tất công tác kiểm đếm, đánh dấu, kiểm tra.