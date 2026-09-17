Cận cảnh iPhone Duo - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên và đắt nhất lịch sử Apple

Sau nhiều năm chỉ xuất hiện trong các dự đoán, iPhone Duo đã chính thức ra mắt tại sự kiện của Apple. Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng gây chú ý không chỉ bởi thiết kế mới hoàn toàn, mà còn nằm ở cách xử lý những điểm vốn được xem là hạn chế của smartphone màn hình gập.

Ấn tượng đầu tiên của iPhone Duo là tỷ lệ thân máy khác biệt so với phần lớn smartphone gập dạng ngang hiện nay. Máy có thiết kế khá bè, với tỷ lệ khoảng 1,4:1, tạo cảm giác gần giống khi cầm một cuốn hộ chiếu. Khi đóng lại, màn hình ngoài 5,4 inch giúp thiết bị tương đối gọn trong tay, thay vì mang đến cảm giác dài và hẹp thường thấy trên nhiều mẫu điện thoại hiện đại.

iPhone Duo nhận đặt trước từ ngày 16/10 và dự kiến đến tay khách hàng từ 23/10.

Mở máy ra, người dùng có màn hình 7,6 inch với chiều ngang rộng. Cách bố trí này tạo lợi thế khi xem video theo chiều ngang, đồng thời phù hợp với việc đọc các nội dung dài hoặc sử dụng hai ứng dụng song song theo chiều dọc. Đây cũng là điểm cho thấy Apple không đơn thuần đưa một màn hình lớn lên thiết bị gập, mà xây dựng tỷ lệ hiển thị xoay quanh cách sử dụng thực tế.

Bề mặt màn hình trong được hoàn thiện theo dạng nhám mờ. Trong điều kiện ánh sáng mạnh tại khu vực trải nghiệm, lớp phủ này giúp hạn chế đáng kể hiện tượng phản chiếu, nhờ đó nội dung vẫn dễ quan sát hơn khi nguồn sáng chiếu trực tiếp xuống màn hình.

Cơ cấu bản lề cũng là một trong những chi tiết đáng chú ý trên iPhone Duo. Chuyển động khi đóng mở cho cảm giác chắc tay, trong khi toàn bộ thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68. Đáng nói hơn, khu vực nếp gấp ở giữa màn hình gần như không tạo cảm giác rõ rệt khi nhìn bằng mắt hoặc dùng tay vuốt qua bề mặt. Đây là khác biệt đáng kể bởi nếp gấp từ lâu vẫn là đặc điểm dễ nhận biết trên nhiều smartphone màn hình gập.

Apple còn đầu tư mạnh vào cách phần mềm phản hồi theo chuyển động vật lý của bản lề. Khi người dùng chuyển từ màn hình này sang màn hình kia, giao diện không đơn giản tắt màn hình cũ rồi bật màn hình mới. Nội dung được chuyển tiếp mềm mại, đồng thời hiệu ứng lấy nét diễn ra theo quá trình đóng hoặc mở máy, tạo cảm giác liền mạch hơn trong quá trình sử dụng.

Ở chế độ laptop, phần màn hình phía trên có thể đảm nhiệm việc hiển thị video, trong khi nửa dưới biến thành khu vực điều khiển cảm ứng. Khi không cần thao tác, giao diện điều khiển có thể tự động giảm mức hiển thị để hạn chế gây mất tập trung. iPhone Duo cũng có chế độ tent, đồng thời có thể kích hoạt giao diện StandBy ngay cả khi không kết nối bộ sạc.

Hệ thống camera phía sau gồm hai cảm biến 48 MP, hỗ trợ zoom quang học 2x. Cấu hình này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống cảm biến trên iPhone 18 Pro, tuy nhiên Apple loại bỏ cơ chế khẩu độ cơ học biến thiên. Việc cắt giảm này được cho là nhằm phù hợp với yêu cầu về độ mỏng và trọng lượng của một thiết bị màn hình gập.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi những tin đồn đầu tiên về iPhone màn hình gập xuất hiện vào năm 2017, Apple cuối cùng đã đưa sản phẩm này vào danh mục thương mại. Phiên bản iPhone Duo dung lượng 2 TB có giá 103,999 triệu đồng, trở thành mẫu iPhone chính hãng có mức giá cao nhất từng được phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm nhận đặt trước từ ngày 16/10 và dự kiến đến tay khách hàng từ 23/10.