Cận cảnh iCaur V23 - SUV off-road Trung Quốc có gì đáng chú ý?

iCaur V23 là một trong 2 mẫu SUV đầu tiên được thương hiệu iCaur thuộc Chery giới thiệu tại Việt Nam. Nhìn từ kiểu dáng tổng thể, có thể thấy iCaur V23 có phong cách khá tương tự những mẫu SUV hình hộp như Mercedes-Benz G-Class, Suzuki Jimny, Land Cruiser FJ...

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm. Đầu xe nổi bật với các chi tiết dập nổi cắt xẻ hầm hố, cụm đèn tròn ở đầu xe và tên thương hiệu đặt ngang phần khe gió. Các hình khối nổi ở đầu xe vừa là chi tiết trang trí, vừa là các cụm đèn sương mù.

Ở đầu xe có thêm hệ thống camera, radar nhằm hỗ trợ hệ thống hỗ trợ người lái.

Dù là một mẫu xe hình hộp có kích thước không quá lớn, V23 lại được trang bị bộ mâm kích thước đến 21 inch.

Đuôi xe có cốp mở ngang, thiết kế dạng khối vuông đi kèm là phần nhô ra mang phong cách SUV địa hình, được trang bị camera sau và đèn chiếu sáng.

Hệ thống camera và cảm biến cũng được lắp ở xung quanh thân xe.

Bên trong khoang lái là nội thất bọc da, ghế ngồi có làm mát, chỉnh điện.

Vô lăng dáng tròn được tối giản phím chức năng, cần chuyển số đặt sau vô lăng.

Màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch. Người dùng có thể điều khiển toàn bộ xe thông qua màn hình này. Ngay bên dưới là hệ thống nút vặn điều chỉnh chế độ lái, âm lượng loa và nhiệt độ điều hòa.

Phía sau vô lăng và khu vực trước ghế phụ được để trống với các chi tiết kim loại trang trí, chất liệu thô ráp hơn thể hiện sự mạnh mẽ. Phiên bản trong bài không có màn hình phía sau vô lăng.

Người dùng có thể khởi động xe từ xa qua chìa khóa thông minh. Gần khu vực hốc bánh xe trước có thêm một khu vực mở cửa bằng NFC.

Xe dự kiến được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, khác biệt về công suất và hệ dẫn động. Trong đó, bản cao cấp sở hữu công suất 150 kW, tốc độ tối đa 140 km/h, dẫn động 2 cầu. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 81,76 kWh.

Giá bán và thời gian ra mắt vẫn chưa được hé lộ. Với các trang bị này, nhiều khả năng iCaur V23 sẽ có tầm giá dưới 1 tỷ đồng, nằm ở nhóm xe SUV mang phong cách địa hình. Một số cái tên ở nhóm này có thể kể đến như Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser FJ. Trong đó Jimny tạo sức hấp dẫn tốt ban đầu nhưng sau đó khá kén người mua.