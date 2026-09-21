Cận cảnh Hyundai Tucson XRT 2027 - hầm hố hơn, đậm chất địa hình

Hyundai Tucson XRT 2027 m,ới được phát triển trên nền tảng thế hệ thứ năm của mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson. So với phiên bản tiêu chuẩn, XRT tạo khác biệt bằng loạt chi tiết ngoại thất mang phong cách off-road rõ nét hơn.

Phía trước, Tucson XRT thế hệ mới sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế riêng cùng tấm bảo vệ gầm kích thước lớn. Các vòm bánh, cản trước, cản sau và khu vực cửa bên được bổ sung nhiều chi tiết ốp màu đen, tạo diện mạo chắc chắn hơn.

Xe sử dụng mâm màu đen có logo XRT thay cho logo Hyundai, kết hợp cản sau thiết kế riêng và tấm bảo vệ gầm phía sau. Trên cửa hậu xuất hiện logo HTRAC, cho thấy xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh.

Một điểm nhấn khác của Hyundai Tucson XRT 2027 là các chi tiết màu đen được tạo họa tiết lấy cảm hứng từ carbon rèn, giúp ngoại hình bớt đơn điệu và tăng chất cao cấp cho một mẫu xe theo hướng địa hình.

Bên trong, Tucson XRT sở hữu thảm sàn thiết kế riêng, ghế bọc vật liệu đặc trưng của XRT và các chi tiết trang trí tối màu. Những thay đổi này giúp phân biệt phiên bản XRT với Tucson thông thường.

Về kích thước, cả phiên bản Tucson tiêu chuẩn và XRT đều lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm – dài hơn 60 mm, rộng hơn 40 mm và có chiều dài cơ sở tăng thêm 30 mm so với thế hệ trước. Cửa sau cũng có góc mở rộng lên 83 độ, tạo thuận lợi hơn khi ra vào.

Hyundai đồng thời cải thiện khả năng cách âm và khí động học cho thế hệ Tucson mới. Hệ số cản gió giảm từ 0,33 xuống 0,30, trong khi kính dày hơn cùng các điều chỉnh ở giá đỡ động cơ và hộp số nhằm giảm tiếng ồn, rung động.

Hyundai Tucson XRT thế hệ mới dự kiến được bán tại Hàn Quốc cùng Tucson thế hệ thứ năm trong thời gian tới. Các thông tin về giá bán và thời điểm phân phối tại những thị trường khác chưa được công bố.

Video: ra mắt mẫu xe SUV Hyundai Tucson XRT 2027 mới.