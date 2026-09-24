Cận cảnh Honda SH Mode 2027 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá từ 59 triệu đồng

Honda SH Mode 2027 chính thức ra mắt khách hàng Việt, đánh dấu lần nâng cấp đáng chú ý của mẫu xe tay ga này. So với phiên bản trước, xe vẫn giữ phong cách thanh lịch quen thuộc nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết, tập trung vào khu vực đầu xe, bảng đồng hồ và các tiện ích phục vụ người dùng.

So với phiên bản trước, Honda SH Mode 2027 vẫn giữ phong cách thanh lịch quen thuộc nhưng được làm mới ở nhiều chi tiết.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm đèn phía trước. Hệ thống đèn LED được thiết kế lại với tạo hình lấy cảm hứng từ trang sức, kết hợp các chi tiết mạ chrome ở phần đầu và thân xe. Logo “SH Mode” dạng 3D cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn trên thân xe. Honda đồng thời bổ sung một số phối màu mới, trong đó bản Tiêu chuẩn và Thể thao có màu Trắng Đen, còn bản Đặc biệt có thêm màu Xanh Đen cùng logo 3D vàng kim.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên SH Mode 2027 nằm ở cụm đèn phía trước.

Bước sang phiên bản mới, SH Mode 2027 cũng được thay đổi đáng kể ở khu vực điều khiển. Cụm đồng hồ cũ được thay bằng màn hình TFT 4,2 inch, giúp cách hiển thị thông tin vận hành trực quan hơn. Smart Key bổ sung chức năng cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa điện, trong khi hộc chứa đồ phía trước được tích hợp cổng sạc USB Type-C.

Hệ thống phanh được phân chia theo từng phiên bản, với bản Tiêu chuẩn sử dụng CBS và ba phiên bản còn lại có ABS ở bánh trước.

Cốp dưới yên vẫn giữ dung tích 18,5 lít. Hệ thống phanh được phân chia theo từng phiên bản, với bản Tiêu chuẩn sử dụng CBS và ba phiên bản còn lại có ABS ở bánh trước. Khung dập hàn eSAF tiếp tục được duy trì trên mẫu xe mới.

Hãng đã điều chỉnh hệ thống động lực để SH Mode 2027 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Một trong những nâng cấp quan trọng của Honda SH Mode 2027 nằm ở động cơ. Hãng đã điều chỉnh hệ thống động lực để xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, hướng tới việc giảm lượng phát thải nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Giá xe Honda SH Mode 2027.

SH Mode 2027 được Honda Việt Nam phân phối với 4 phiên bản cùng nhiều lựa chọn màu sắc. Xe có giá đề xuất từ 59 triệu đồng và dự kiến bắt đầu được đưa tới hệ thống đại lý ủy nhiệm Honda (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026.

Honda SH Mode 2027 đánh dấu lần nâng cấp đáng chú ý của mẫu xe tay ga này.

Tại sự kiện, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Arai cho biết hãng sẽ tiếp tục triển khai định hướng xanh hóa theo nhiều hướng, bao gồm cả điện hóa và cải tiến động cơ đốt trong. Honda Việt Nam cũng sẽ đưa thêm các mẫu xe đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 ra thị trường, đồng thời tiếp tục đầu tư vào công nghệ động cơ đốt trong để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.