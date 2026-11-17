Mẫu xe tay ga Honda SH﻿ Special Edition HRC﻿ 2026 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân ở TPHCM.

Đây là phiên bản đặc biệt của dòng Honda SH﻿ dành cho thị trường châu Âu, sản xuất tại Italy. Theo nhà phân phối, chỉ có tổng cộng 500 xe Honda SH bản HRC trên toàn cầu, bao gồm 200 xe SH 125i và 300 xe SH 150i.

Điểm nhấn ngoại thất của phiên bản giới hạn này nằm ở bộ tem “Tricolour” phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam.

Đây là phối màu đặc trưng của đội đua HRC, cũng từng xuất hiện trên nhiều mẫu mô tô của Honda như CBR1000RR-R Fireblade.

Lô xe SH Special Edition HRC được đưa về Việt Nam thuộc phiên bản SH 150i. Mặt nạ trước của xe có dòng chữ Special Edition, kèm theo số thứ tự duy nhất cho từng xe, từ 001 đến 500.

Con số tương ứng cũng xuất hiện trên mâm hợp kim nhôm, ở cả bánh trước và bánh sau.

Ngoài ra, mỗi Honda SH 150i HRC bán tại Việt Nam còn đi kèm mũ bảo hiểm phối màu HRC với số thứ tự tương ứng, cùng thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử.

Honda SH 150i HRC được trang bị kính chắn gió nhỏ ở đầu xe.

Các trang bị nổi bật gồm có hệ thống đèn LED, màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB…

Xe được trang bị mâm sơn đen, lốp Michelin. Phanh đĩa trước sau kết hợp hệ thống ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Mẫu xe SH nhập Italy﻿ này sử dụng động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

Về giá bán, đơn vị nhập khẩu cho biết Honda SH 150i HRC 2026 có giá khởi điểm từ 220 triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức giá dự kiến 300 triệu đồng mà đại lý đưa ra hồi đầu năm.

Khi so sánh với Honda SH 160i phân phối chính hãng tại Việt Nam (95,3-104,5 triệu đồng), mức giá của Honda SH 150i HRC nhập Italy cao gấp đôi.

Với tính chất của phiên bản đặc biệt, sản xuất giới hạn cùng mức giá cao hơn Honda SH Việt, Honda SH 150i HRC 2026 sẽ hướng tới đối tượng khách hàng là các dân chơi sưu tầm, yêu thích các dòng xe nhập ngoại, đặc biệt là SH Italy.