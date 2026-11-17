Honda SH 150i phiên bản đặc biệt giới hạn HRC (Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026) là mẫu xe tay ga cao cấp mang phong cách thể thao lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC), nổi bật với thiết kế đặc biệt và số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc.

Nắm bắt sở thích sưu tầm xe mang số thứ tự đẹp và độc đáo của người Việt, Rebel Motor đã đưa về Việt Nam dòng Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 mới với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn bộ hai phiên bản, gồm 200 xe SH 125i và 300 xe SH 150i.

Điểm đặc biệt trong lần ra mắt này là theo thông tin từ Rebel Motor, Honda Italia không sử dụng số thứ tự trùng nhau giữa hai phiên bản động cơ 125i và 150i. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi chiếc xe sở hữu một số thứ tự riêng biệt, không trùng lặp trong toàn bộ bộ sưu tập 500 chiếc.

Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 sở hữu bộ tem Tricolour lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC), phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam. Cách phối màu này cũng xuất hiện trên mẫu môtô thể thao Honda CBR1000RR-R Fireblade. Ngoài bộ tem đặc trưng, mặt nạ trước còn có dòng chữ "Special Edition" cùng số thứ tự riêng của từng xe.

Đi kèm theo mỗi chiếc xe là mũ bảo hiểm phối màu HRC, in số thứ tự tương ứng. Mẫu xe còn được trang bị thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử. Về kiểu dáng tổng thể, Honda SH bản HRC không khác biệt nhiều so với SH160i được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11/2025.

Về vận hành, phiên bản Honda SH 150i HRC 2026 đặc biệt này gần như giữ nguyên thông số so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 156,6cc, cho công suất khoảng 16,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 14,8Nm.

Toàn bộ những chiếc Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đều được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale ở Atessa, vùng Abruzzo (Ý). Đây là nhà máy sản xuất xe máy duy nhất của Honda tại châu Âu. Năm 2026 cũng đánh dấu 25 năm nhà máy này sản xuất dòng xe SH.

Điểm đặc biệt trong lần ra mắt này là theo thông tin từ Rebel Motor, Honda Italia không sử dụng số thứ tự trùng nhau giữa hai phiên bản động cơ 125i và 150i. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi chiếc xe sở hữu một số thứ tự riêng biệt, không trùng lặp trong toàn bộ bộ sưu tập 500 chiếc.

Đặc biệt, thấu hiểu văn hóa chơi số đẹp và quan niệm phong thủy của khách hàng Việt Nam, Rebel Motor đã chủ động tuyển chọn và sưu tầm những số thứ tự hiếm, độc đáo và giàu ý nghĩa như số tam hoa, số gắn với năm sinh, số lộc phát và các dãy số phong thủy được yêu thích.

Tại Việt Nam, Honda SH150i HRC Special Limited Edition 2026 được thị trường quan tâm với mức giá tham khảo dự kiến từ 220 triệu đồng. Giá bán chính thức, giá theo từng số thứ tự và chính sách phân phối sẽ được Rebel Motor thông tin cụ thể khi mở bán.

Video: Giới thiệu xe tay ga Honda SH125/150 2026 mới.