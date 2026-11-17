Honda SH 150i Special Edition HRC 2026 được Rebel Motor, đơn vị nhập khẩu và phân phối xe máy, đưa về Việt Nam. Được sản xuất tại Italy, SH 150i HRC từng xuất hiện tại Rome Motodays 2026 hồi tháng 3 trước khi có mặt tại thị trường trong nước.

Điểm dễ nhận biết nhất là dàn áo trắng, đỏ và xanh lam đặc trưng của Honda Racing Corporation. Tại Việt Nam, cách phối màu HRC cũng xuất hiện trên một số mẫu xe thể thao của Honda như CBR1000RR-R hay Winner R.

Honda sản xuất tổng cộng 500 chiếc SH Special Edition HRC cho 2 bản 125 cc và 150 cc. Mỗi xe được đánh số riêng từ 001 đến 500, đặt ngay trên mặt nạ phía trước như một dấu nhận diện của phiên bản giới hạn. Theo Rebel Motor, mẫu xe giới hạn này được nhập về với số lượng hơn 100 chiếc.

Bên cạnh đó, số thứ tự xe còn xuất hiện ở mâm trước và sau. Theo đại diện đơn vị phân phối, chi tiết này chỉ có trên những xe đưa về Việt Nam.

Ngoài màu sơn và các chi tiết nhận diện, SH 150i HRC không thay đổi đáng kể so với bản thường. Xe dài 2.090 mm, rộng 730 mm, chiều dài cơ sở 1.350 mm, chiều cao yên 799 mm và khối lượng 138 kg.

Xe sử dụng mâm 16 inch ở cả 2 bánh, đi kèm phanh đĩa trước sau tích hợp ABS. Các trang bị tiêu chuẩn còn có hệ thống đèn LED, khóa thông minh và cổng sạc USB-C.

Cốp dưới yên có dung tích 28 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Sàn để chân phẳng tiếp tục là một trong những đặc trưng quen thuộc của dòng SH.

Khác với phiên bản SH chính hãng, SH 150i HRC đi kèm bộ thùng phía sau, bổ sung thêm không gian chứa đồ cho người dùng.

Cụm đồng hồ TFT màu 4,2 inch hỗ trợ Honda RoadSync. Khi kết nối điện thoại, người lái có thể sử dụng các chức năng như dẫn đường, cuộc gọi và âm nhạc thông qua cụm nút trên tay lái.

SH 150i HRC dùng động cơ eSP+ xy-lanh đơn dung tích 157 cc, cho công suất khoảng 17 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, Idling Stop và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC.

Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km, trong khi tốc độ tối đa đạt 108 km/h. Như vậy, điểm khác biệt của bản HRC chủ yếu nằm ở thiết kế, số lượng giới hạn và giá trị sưu tầm thay vì hiệu năng.

Tại Việt Nam, SH 150i HRC có giá từ 220 triệu đồng, hơn gấp 2 lần SH 160i phân phối chính hãng bởi Honda Việt Nam, hiện có giá cao nhất 104,5 triệu đồng. Với số tiền này, khách hàng có thể mua những mẫu tay ga dung tích lớn hơn như Yamaha XMax 300 (140 triệu đồng), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu đồng), Honda ADV350 (166,2 triệu đồng) hay Lambretta G350 (179,4 triệu đồng).

Thậm chí, giá của SH 150i HRC còn đắt hơn một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ như VinFast VF 2 (188 triệu đồng) hay Bestune Xiaoma (từ 199 triệu đồng).

Theo đại diện Rebel Motor, dù SH 150i HRC có giá đắt gấp đôi bản SH 160i chính hãng trong nước, mẫu xe này vẫn có nhóm khách hàng riêng, chủ yếu là người chuộng xe nhập khẩu và các phiên bản đặc biệt có giá trị sưu tầm. Trước đó, SH 150i Sport Edition từng có giá khoảng 220 triệu đồng, còn SH 150i Vetro Blue được bán ở mức 235 triệu đồng.