Thị trường mô tô phân khối nhỏ tại Việt Nam vừa có thêm lựa chọn mới khi Honda Hornet 2.0 được một đơn vị kinh doanh xe máy tư nhân tại TP.HCM đưa về nước. Đây là lần đầu tiên mẫu naked-bike này xuất hiện tại thị trường trong nước. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, giá bán lẻ khởi điểm khoảng 145 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên Honda Hornet 2.0 xuất hiện tại thị trường trong nước.

Với mức giá trên, Hornet 2.0 sẽ phải cạnh tranh với một số mẫu mô tô đang được phân phối chính hãng như Yamaha MT-03 (129 triệu đồng), Honda GB350S (134,9 triệu đồng) và Suzuki V-Strom 250SX (132,9 triệu đồng). Dù có dung tích động cơ không quá lớn, mẫu xe của Honda lại tạo sự khác biệt bằng thiết kế thể thao cùng danh sách trang bị tương đối phong phú.

Ngoại hình là điểm dễ nhận thấy nhất trên Honda Hornet 2.0. Xe theo đuổi phong cách naked-bike với thân hình gọn gàng nhưng được tạo hình bằng nhiều mảng khối góc cạnh. Phần đầu nổi bật với cụm đèn pha LED sắc nét, kết hợp đèn định vị LED mang dáng vẻ hiện đại. Bình xăng dung tích 12 lít có thiết kế cơ bắp, hai bên trang trí logo và tem nhận diện tên xe.

Ngoại hình là điểm dễ nhận thấy nhất trên Honda Hornet 2.0.

Trong khi phần thân xe tạo cảm giác chắc chắn, khu vực đuôi được thu gọn theo phong cách thể thao. Đèn hậu LED tạo hình chữ X là chi tiết nhận diện đáng chú ý, đi cùng cặp đèn xi-nhan tách rời và ống xả kích thước ngắn.

Không gian điều khiển cũng được Honda đầu tư với màn hình TFT màu 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Người lái còn có cổng sạc USB Type-C để bổ sung năng lượng cho thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Ở hệ thống khung gầm, Hornet 2.0 sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD có màu vàng nổi bật, phía sau là giảm xóc đơn monoshock. Bộ mâm hợp kim 17 inch đi kèm lốp thể thao bản rộng và phanh đĩa ở cả hai bánh. Các công nghệ an toàn gồm ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC.

Hornet 2.0 sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD có màu vàng nổi bật, phía sau là giảm xóc đơn monoshock.

Mẫu mô tô có trọng lượng khoảng 142 kg, chiều cao yên 790 mm và khoảng sáng gầm 168 mm. Những thông số này cho thấy Hornet 2.0 hướng đến khả năng sử dụng linh hoạt, đồng thời duy trì tư thế lái đặc trưng của dòng naked-bike.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 184,4 cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Hornet 2.0 hướng đến khả năng sử dụng linh hoạt, đồng thời duy trì tư thế lái đặc trưng của dòng naked-bike.

Đi kèm động cơ là hộp số sàn 5 cấp và bộ ly hợp Assist/Slipper Clutch. Trang bị này giúp giảm lực bóp tay côn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc mất ổn định khi người lái dồn số ở tốc độ cao.

Với giá bán khoảng 145 triệu đồng, Honda Hornet 2.0 không phải lựa chọn dành cho số đông trong nhóm mô tô phổ thông. Tuy nhiên, thiết kế góc cạnh, phuộc USD, màn hình TFT và các công nghệ hỗ trợ vận hành là những yếu tố giúp mẫu xe tạo sự khác biệt khi cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá tại Việt Nam.