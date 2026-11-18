Tại Việt Nam, phân khúc mô tô dành cho người mới chơi phổ biến nhất ở nhóm trên 300 cc, với nhiều lựa chọn từ Honda, Yamaha hay Kawasaki. Trong bối cảnh đó, Honda Hornet 2.0 được Rebel Motor đưa về Việt Nam với động cơ dưới 200 cc, mang đến sự lựa chọn mới cho khách hàng.

Hornet 2.0 mang kiểu dáng streetfighter với phần đầu xe gọn, đèn LED tạo hình sắc cạnh, bình xăng nhô cao và nhiều đường cắt ở hai bên thân. Tay lái rộng cùng tư thế ngồi tương đối thẳng giúp tổng thể xe thể thao nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Điểm nhấn dễ nhận thấy là cặp phuộc hành trình ngược USD màu vàng phía trước, kết hợp giảm xóc đơn phía sau. Xe dùng mâm 17 inch, lốp trước 110/70 và lốp sau 140/70, trong khi ống xả được thiết kế ngắn và đặt sát thân xe.

Hornet 2.0 có chiều cao yên 790 mm, khoảng sáng gầm 168 mm và khối lượng khoảng 142 kg. Bình xăng dung tích 12 lít. Những thông số này giúp xe không quá cồng kềnh, phù hợp hơn với việc di chuyển trong đô thị so với các mẫu mô tô phân khối lớn.

Xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 184,4 cc, cho công suất khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 5 cấp và ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Cấu hình một xy-lanh cũng giúp kết cấu động cơ đơn giản hơn các mẫu 2 xy-lanh cùng phân khúc công suất. Số lượng linh kiện ít hơn có thể giúp chi phí bảo dưỡng định kỳ, thay bugi hay xử lý một số hạng mục động cơ thấp hơn, phù hợp với người dùng ưu tiên chi phí sử dụng lâu dài.

Danh sách an toàn là điểm đáng chú ý trên Hornet 2.0 khi xe có ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Phanh trước sử dụng đĩa 276 mm, trong khi bánh sau dùng đĩa 220 mm. HSTC hỗ trợ hạn chế bánh sau quay trượt khi tăng ga trên mặt đường có độ bám thấp.

Mẫu naked bike này còn được trang bị màn hình TFT màu 4,2 inch hỗ trợ Honda RoadSync. Khi kết nối với điện thoại, người lái có thể theo dõi chỉ dẫn đường, cuộc gọi và thông báo.

Honda Hornet 2.0 được Rebel Motor phân phối với giá 145 triệu đồng, mức giá tương đối bất lợi khi phải cạnh tranh với nhiều mẫu mô tô côn tay dung tích lớn hơn. Trong cùng tầm giá, khách hàng có thể lựa chọn Yamaha MT-03 (132 triệu đồng), Yamaha R3 (132 triệu đồng), Honda GB350S (135 triệu đồng), Kawasaki W230 (127 triệu đồng) hay Kawasaki Ninja 500 (151 triệu đồng).