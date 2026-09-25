Cận cảnh hơn 400 cán bộ Công an Hà Nội thực hành bơi cứu đuối, giành giật sự sống từ 'thủy thần'

Video hơn 400 cán bộ công an Hà Nội thực hành bơi cứu đuối, giành giật sự sống từ "thủy thần"

Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó Trưởng phòng - Phòng Công tác chính trị (CATP Hà Nội) quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội và các yêu cầu khắt khe với toàn thể lớp tập huấn trước giờ kiểm tra sáng nay 25-9

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo lực lượng nòng cốt tham gia khóa tập huấn năm 2026. Có 430 học viên chia làm hai đợt rèn luyện, tất cả bắt buộc phải có kỹ năng bơi tự do tối thiểu 100 mét trước khi bước vào các bài học chuyên sâu.

Chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp tập huấn. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu học viên phải biết vận dụng linh hoạt kỹ năng cứu người, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi, dòng nước chảy xiết. Các cán bộ nòng cốt này đến từ các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường

Các chuyên gia đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra lại các động tác gỡ khóa. Khi thực hiện cứu hộ, cán bộ công an phải thành thục các động tác này thì mới cứu người đuối nước an toàn cho cả hai

Trong sáng nay, ban tổ chức lớp tập huấn cũng đánh giá kết quả cụ thể với từng cán bộ chiến sĩ với các động tác sơ cứu cơ bản. Mọi kỹ năng sơ cứu này đều được Công an thành phố Hà Nội thiết kế bám sát đặc điểm địa hình sông, hồ, ao, suối của Thủ đô

Thực hành ép tim ngoài lồng ngực. Nhịp độ tay, lực tỳ từ vai xuống ức bàn tay phải chuẩn xác tuyệt đối để ép phổi, đẩy máu lưu thông, duy trì sự sống trong lúc chờ lực lượng y tế chuyên nghiệp.

Có không ít những nữ cán bộ tham gia lớp tập huấn thiết thực này

Hiệu lệnh vang lên, học viên thực hiện kỹ thuật nhảy tiếp nước nhanh cứu người. Quá trình huấn luyện không có chỗ cho sự chủ quan hay làm chiếu lệ.

Sải tay vươn dài bứt tốc. Khoảng cách từ bờ đến vị trí người đuối nước luôn là cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.[

Bất kể nam hay nữ, áp lực trên thao trường là như nhau. Sau khóa đào tạo này, họ sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt, tiếp tục hướng dẫn, truyền đạt lại kỹ năng cho đồng đội tại các đơn vị cơ sở.

Bài toán khó nhất dưới nước là xử lý tình huống người đuối nước hoảng loạn, ôm, giữ người cứu. Học viên phải luồn tay xốc nách, khống chế nạn nhân để tránh gây nguy hiểm cho cả hai

Bơi ngửa ếch dìu ma-nơ-canh với trọng lượng tương đương người trưởng thành. Yêu cầu khắt khe trong bài thi này là đầu và đường thở của người gặp nạn luôn phải nổi trên mặt nước, bất chấp lực cản và sức nặng.

Đỡ gáy, nâng cằm. Với giả định người gặp nạn đã bất tỉnh, lính cứu hộ phải giữ cố định phần cổ và đưa vào bờ nhanh nhất.

Nắm chắc nguyên tắc và thuần thục kỹ năng giúp cán bộ làm chủ các tình huống hiểm nghèo. Mục tiêu là biến kỹ năng cứu nạn thành phản xạ có điều kiện.

Các nữ cán bộ Công an Thủ đô cũng thể hiện khả năng bơi lội rất tốt

Dưới mặt nước tĩnh lặng là nhịp thở nén chặt và những cơ bắp căng cứng. Sự khắc nghiệt của thao trường hôm nay chính là bảo chứng vững chắc để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.

Hai chiến sĩ phối hợp đưa mục tiêu về đích. Sức nặng của ma-nơ-canh ngậm nước vắt kiệt thể lực học viên, mô phỏng chính xác áp lực khi cứu hộ ngoài đời thực.

Giảng viên giám sát chặt chẽ phần thi thực hành. Các kỹ thuật bơi, lấy hơi và tiếp cận nạn nhân được đánh giá sát với năng lực thực tế của từng người.