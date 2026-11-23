Khu đất số 55 - 55A Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP HCM (trước đây thuộc phường 9, quận 5) có diện tích 1.816,2 m2. Ngày 12/11 vừa qua, Eximbank đã có thông báo chào bán tài sản và mời các tổ chức/cá nhân quan tâm tham gia đăng ký mua tài sản là khu đất nói trên. Theo bản cáo bạch năm 2009 của Eximbank, địa chỉ 55 Nguyễn Chí Thanh từng được sử dụng làm trụ sở Chi nhánh Eximbank Chợ Lớn. Tại ngày 30/6/2009, chi nhánh này vẫn được ghi nhận trong danh sách mạng lưới hoạt động của ngân hàng.

Tại thời điểm đó, Eximbank ghi nhận nguyên giá quyền sử dụng đất tại số 55A Nguyễn Chí Thanh khoảng 24,64 tỷ đồng và tại số 55 khoảng 13,22 tỷ đồng. Cùng trong thời gian đó, Eximbank đưa dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại 55 - 55A Nguyễn Chí Thanh vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến khi đó là 215,367 tỷ đồng.

Theo kế hoạch Eximbank đề ra lúc đó, dự án này dự kiến được hoàn thành vào ngày 30/6/2012. Đến năm 2015, HĐQT của Eximbank vẫn đưa việc khẩn trương triển khai xây dựng tòa nhà 55 Nguyễn Chí Thanh vào định hướng hoạt động. Trong ảnh là mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh đi qua dự án cao tốc số 55 Nguyễn Chí Thanh hiện nay. Tại đại hội đồng cổ đông Eximbank ngày 26/4/2024, một cổ đông đã đặt câu hỏi về việc các cơ sở tại số 55 Nguyễn Chí Thanh và số 7 Lê Thị Hồng Gấm đã được phá dỡ từ lâu nhưng kế hoạch xây dựng chưa triển khai, trong khi ngân hàng vẫn phải thuê địa điểm làm việc.

Trả lời tại đại hội khi đó, thành viên HĐQT Eximbank Trần Tuấn Lộc cho biết, ngân hàng từng có ý định xây dựng một chi nhánh tại số 55 Nguyễn Chí Thanh từ hơn 10 năm trước, nhưng kế hoạch chưa được thực hiện. Tại thời điểm đó, khu đất vẫn thuộc quỹ tài sản của ngân hàng. HĐQT đang thực hiện xem xét, đánh giá lại các khu đất đang có để có biện pháp khai thác cụ thể, báo cáo cổ đông sau.

Đến ngày 31/12/2025, ngân hàng vẫn ghi nhận 10,577 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công trình số 55 Nguyễn Chí Thanh, không thay đổi so với đầu năm. Hiện tại khu đất này đang được sử dụng bãi giữ xe.

Ngày 12/11/2026, Eximbank thông báo thanh lý tài sản là khu nhà, đất tại số 55 - 55A Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP HCM. Mức giá chào bán của khu đất này được Eximbank đưa ra là 555 tỷ đồng.

Khu đất này có bề ngang rộng khoảng 30 m, chiều dài khoảng 60 m, có hình dáng vuông vức. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Vòng xoay ngã sáu Nguyễn Tri Phương, nằm cách dự án này khoảng 300 m. Thành phố hiện đang xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự, hiện Ban Giao thông đang nghiên cứu các phương án thiết kế nhằm giải quyết tối đa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, đồng thời, hạn chế tác động đến các nút giao trong khu vực. Tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn tất đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu. Phía xa, cách khoảng 400 m là Đại học Kinh tế TP HCM cơ sở 2 và cách khoảng 800 m là sân vận động Thống Nhất.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm nay, Eximbank báo lãi trước thuế 864 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch năm.

Trong ảnh là chợ An Đông nằm gần khu đất ngân hàng đang rao bán.